Новая бригада специальных операций ВС Великобритании.

Недавние события в Афганистане заострили внимание военно-политического руководства Соединенного Королевства на текущих действиях британской армии по развертыванию новой бригады специальных операций, включающей полк рейнджеров. Предполагается, что часть станет центральным компонентом принятой стратегии Великобритании по обеспечению более широкого и активного развертывания ее вооруженных сил, в том числе с возможностью проводить подготовку, консультировать и сопровождать силы стран-партнеров в условиях повышенной опасности. Итак, какой оперативный потенциал она предоставит, и каковы риски для её успеха?

Бригада специальных операций и британский спецназ «уровня 1»

Формирование бригады специальных операций связано с идеей, лежащей в основе «Комплексного обзора безопасности, обороны, развития и внешней политики Соединенного Королевства» (IR) и сопутствующего документа оборонного командования, опубликованных в марте 2021 года. Они предусматривают более активное и постоянное участие ВС Великобритании на международном уровне в целом ряде сценариев.

Как известно, Великобритания располагает подразделениями специального назначения (СпН) «уровня 1». В их составе: Специальная авиадесантная служба СВ (Special Air Service, SAS), специальные разведывательные полки (Special Reconnaissance Regiments), а также Специальная лодочная служба морской пехоты (Special Boat Service, SBS) Королевских ВМС. Считается, что эти силы высоко ценятся союзниками и партнерами Великобритании, включая США, и пользуются уважением противников. С 1987 года они действовали в объединенном формировании сил специальных операций (ССО).

Специальная лодочная служба морской пехоты ВМС Великобритании

Созданная на базе парашютно-десантного батальона Группа поддержки ССО (Special Forces Support Group, SFSG), обеспечивает тактическую поддержку операций английского спецназа. Примером подобной поддержки (хотя события происходили до формирования SFSG) считается операция SAS и SBS в 2000 году по спасению британских военнослужащих, взятых в заложники ополченцами в Сьерра-Леоне. ССО атаковали деревню, в которой находились заложники. Одновременно, парашютно-десантная рота нанесла удар по боевикам в соседнем селе.

Новая британская концепция специальных операций

Однако спрос на ССО Великобритании значительно превышает их ограниченное предложение. Этот фактор, наряду с более активной оборонительной позицией Великобритании, изложенной как в IR, так и в документе оборонного командования, лежит в основе разработки Великобританией новой концепции специальных операций и ССО – для оказания дополнительной поддержки, а также для снятия некоторого давления на силы СпН «уровня 1».

По утверждению экспертов, новая британская концепция сродни основам применения групп СпН армии США. «Зеленые береты» организованы, обучены и оснащены для работы с местными силами в тылу врага. В этой роли в 2001 году они успешно действовали в Афганистане, помогая ополченцам Северного Альянса противостоять силам Талибана. Во время вторжения в Ирак в 2003 году группа «зеленых беретов» выполняла аналогичную роль в Курдистане.

До 11 сентября 2001 года у британцев не было подобного специального потенциала. Тем не менее, в Афганистане с 2006 года и до выхода британцев из боевых операций в 2014 году, ими были развернуты оперативные группы наставничества и связи. Такие группы, действовавшие на базе пехотных батальонов, консультировали и сопровождать афганские силы, вплоть до уровня роты. Сообщается, что они часто участвовали в тяжелых боях, иногда приводящих к потерям советников с Туманного Альбиона.

Развивающаяся способность

Роль сопровождения и консультирования иностранных сил с 2015 года выполняет специализированная пехотная группа (Specialised Infantry Group, SIG) британской армии. В её составе четыре специализированных пехотных батальона, каждый из которых насчитывает около 270 военнослужащих, а весь личный состав прошел специальный отбор и подготовку.

Формирование новой бригады специальных операций (Special Operations Brigade) планируется осуществить на основе SIG. В её состав войдут четыре существующих специализированных пехотных батальона, которые сами подвергнутся реформированию. По заявлениям военного командования, батальоны войдут в состав нового полка рейнджеров (https://invoen.ru/obshhie-voprosy/polk-regerov-vs-velikobritanii/). Отбор личного состава в полк будет проводиться открыто, по всем вооруженным силам, аналогично действующей процедуре отбора в SAS.

Тот факт, что новое формирование включает в себя полк рейнджеров, означает, что ВС предполагают более широкий круг оперативных задач, чем те, которые перечислены публично. В частности, это может повысить способность Великобритании взаимодействовать с подразделениями СпН 1-го уровня и оказывать им поддержку. Новое формирование также может использоваться для противодействия гибридным и прокси-угрозам, взаимодействуя с бригадой разведки СВ и подразделениями информационных операций 77-й бригады.

Работа с местными силами – основа применения ССО

Факторы риска

Новая бригада, вероятно, принесет значительную пользу во всем спектре конфликтов, предусмотренных новой оборонной концепцией Великобритании. Она станет элитным формированием, соискатели службы в котором станут проходить сложный конкурс и подготовку. Вместе с тем, отмечается, что армия уже отобрала значительное количество добровольцев для службы в частях СпН, десантно-штурмовой бригаде и в составе коммандос Королевской морской пехоты. Создание четвертой элитной формации может повлечь непредвиденные последствия снижения качества людских ресурсов доступного остальным ВС, особенно на командном уровне.

Кроме того, ССО сильно зависят от воздушных перевозок. Однако в недавнем документе оборонного командования объявлено, что 14 транспортных самолетов C130J "Геркулес", которые в настоящее время обслуживают спецназ Великобритании, будут выведены из эксплуатации. Одновременно, остается неясным, в какой степени парк более крупных и современных военно-транспортных самолетов A400M "Атлас" сможет взять на себя роль перевозчиков подразделений СпН. Кроме того, стало известно о сокращении количества вертолетов в ВС Соединенного Королевства.

По материалам ресурса iiss.org