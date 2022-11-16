Politico: заявления Пентагона о возможности переговоров между РФ и Украиной разозлили Киев

Как пишет издание, теперь США пытаются заверить Украину в том, что не препятствуют достижению поставленных ею целей

ВАШИНГТОН, 15 ноября. /ТАСС/. Заявления председателя Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генерала Марка Милли о возможности начала переговоров между Москвой и Киевом об урегулировании разозлили украинских чиновников. Об этом сообщила в понедельник со ссылкой на источники газета Politico.

Как пишет издание, на прошлой неделе Милли, выступая на мероприятии в Экономическом клубе Нью-Йорка, указал на нереальность достижения Украиной победы в военном плане и отметил, что предстоящая зима открывает возможность для начала переговоров с РФ. Теперь, по версии газеты, Вашингтон пытается заверить Киев в том, что США не препятствуют достижению Украиной поставленных целей. В частности, американские чиновники заявляют коллегам в Киеве, что ожидаемая зимняя пауза в боевых действиях не означает, что переговоры должны состояться в ближайшем будущем. Кроме того, Белый дом обещает продолжать оказывать военную помощь.

Ранее Politico сообщила со ссылкой на источники, что администрация США подтолкнула президента Украины Владимира Зеленского к исключению пункта о невозможности переговоров с лидером РФ Владимиром Путиным из списка условий для начала диалога. Как указало издание, изменение позиции "напрямую связано с мягким подталкиванием со стороны администрации президента США Джо Байдена".

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее заявил, что российское руководство по-прежнему открыто для переговоров по Украине. Он отметил, что Россия готова выслушать западных коллег, если они предложат организовать разговор о разрядке напряженности с учетом интересов Москвы.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Запад после этого ввел против России масштабные санкции и нарастил поставки оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые десятками миллиардов долларов.