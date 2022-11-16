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ТАСС

Медведев: ООН стоило бы принять резолюцию о возмещении ущерба пострадавшим от США странам

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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Источник изображения: Екатерина Штукина/ POOL/ ТАСС

Зампред Совета безопасности РФ считает, что США и Великобритания стараются подвести юридическую основу под воровство российских активов в других странах

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Генассамблее ООН после резолюции о российских "репарациях" Украине стоит призвать к возмещению Соединенными Штатами ущерба Корее, Вьетнаму, Ираку, Югославии и другим пострадавшим от американцев странам. Такое мнение в понедельник высказал зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

"Пусть примут такую же рекомендацию о полном возмещении США ущерба Корее, Вьетнаму, Ираку, Югославии и другим многочисленным пострадавшим от американцев и НАТО", - прокомментировал Медведев голосование в ООН о необходимости создания механизма для возмещения Россией убытков Украине.

В ином случае, продолжил зампред Совбеза, "это похоже на начало агонии ООН в качестве главного международного института по примирению". "Конец будет мучительным для всего международного сообщества. Проживем и без такой организации "объединенных наций", - заключил Медведев.

Само принятие антироссийской резолюции замглавы СБ РФ связал с желанием Запада использовать замороженные средства России. "Англосаксы явно пытаются наскрести юридическую основу для воровства незаконно арестованных российских активов", - написал Медведев.

Участники спецсессии Генеральной Ассамблеи ООН приняли в понедельник резолюцию по созданию международного реестра ущерба, якобы причиненного Россией Украине, а также признающую необходимость создания механизма для возмещения убытков. За документ проголосовали 94 страны, 14 высказались против, 73 воздержались. 

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