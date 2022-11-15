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ТАСС

Песков заявил, что деятельность Рогозина в зоне СВО не требует согласования с Кремлем

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Дмитрий Рогозин
Дмитрий Рогозин.
Источник изображения: Михаил Терещенко/ ТАСС

По словам пресс-секретаря президента, экс-глава Роскосмоса пока не получал назначений

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин пока не получал назначений на государственную должность, его деятельность в зоне специальной военной операции не требует согласований с Кремлем. Об этом ТАСС в понедельник заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это не требует никакого согласования в данном случае", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, согласовывал ли Рогозин с Администрацией президента РФ свою деятельность в Донбассе.

Песков отрицательно ответил на вопрос, получил ли Рогозин уже какую-то официальную должность: "Нет, пока нет". "Но мы как правило и не анонсируем [кадровые решения], и не будем это анонсировать", - подчеркнул пресс-секретарь президента.

Рогозин был освобожден от должности главы Роскосмоса в июле. Как отмечал тогда Песков, ни с какими претензиями к его работе это не связано и он своевременно получит новое назначение.

В настоящее время Рогозин находится в Донбассе. Сначала у него был позывной "Космос", теперь "Сармат". 7 ноября Рогозин сообщал ТАСС, что открыл учебный центр "Царские волки", который будет оказывать поддержку воинским подразделениям ДНР в решении военно-технических вопросов. 

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