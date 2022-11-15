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ТАСС

Грушко заявил, что Россия не приемлет предварительных условий для переговоров по Украине

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Замглавы МИД РФ Александр Грушко
Замглавы МИД РФ Александр Грушко.
Источник изображения: Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

По словам замглавы МИД РФ, заявления французской и австрийской сторон о необходимости переговоров между Москвой и Киевом являются просто риторикой, Россия не видит от них дипломатических усилий в этом направлении

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Предварительные условия для переговоров по Украине, включая вывод российских войск, неприемлемы для Москвы, для диалога необходимо учитывать ситуацию на земле. Об этом заявил в понедельник журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко.

"Нет, такие условия, конечно, неприемлемы. Наш президент неоднократно говорил о том, что мы готовы к переговорам. Но эти переговоры, естественно, должны учитывать ситуацию на земле", - сказал он, комментируя заявление главы МИД Финляндии Пекки Хаависто о том, что любые мирные переговоры по Украине могут пройти, только если Россия выведет все войска с ее территории.

По его словам, названные главой МИД Финляндии условие, что переговоры по Украине могут вестись только после вывода российских войск, неприемлемо для Москвы.

Грушко заявил, что заявления французской и австрийской сторон о необходимости переговоров между Москвой и Киевом являются просто риторикой, Россия не видит от них дипломатических усилий в этом направлении. "Это риторика. Никаких дипломатических усилий ни со стороны Франции, ни со стороны Австрии мы не наблюдаем", - сказал он в ответ на просьбу ТАСС прокомментировать соответствующие заявления Парижа и Вены.

Ранее в понедельник президент Франции Эмманюэль Макрон призвал увеличить дипломатические усилия для урегулирования на Украине. В свою очередь глава МИД Австрии Александер Шалленберг указал, что дверь для переговоров между Россией и Украиной должна оставаться открытой. 

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Страны
Австрия
Россия
Украина
Финляндия
Франция
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