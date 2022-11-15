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Военное обозрение

Британский эксперт: Запад опасается того, что поставленное на Украину оружие может быть применено против самого Запада

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Источник изображения: topwar.ru

В британской прессе опубликована статья, в которой говорится о росте опасений на Западе в связи с поставками оружия на Украину. Один из материалов на такую тематику вышел в издании The Telegraph. Её автором стал Кон Кофлин, эксперт в области обороны и вооружений.

По его словам, рост опасений по поводу непрекращающихся поставок Украине оружия растёт по ряду причин. Помимо того, что у многих стран Европы оказались во многом опустошены собственные арсеналы, есть и иная причина. Состоит она в том, что на Западе опасаются возможного попадания оружия в руки тех, кто повернёт его против самого Запада.

Из статьи:

Запад находится перед дилеммой. С одной стороны, он хочет предоставлять оружие Украины для её победы. Но с другой стороны, он не хочет, чтобы это оружие рано или поздно было использовано против него, против его военных.

Британский эксперт пишет о том, что Запад пытается найти выход из этой ситуации, в первую очередь для того, чтобы своими поставками не нанести ущерб собственным армиям».

Напомним, что ранее поставленное на Украину оружие начало «всплывать» в странах Европы. В частности, известно о случаях появления такого оружия в Финляндии.

Ранее новый министр обороны Италии заявил о том, что официальный Рим «приостанавливает» поставки оружия на Украину, добавив, что в правительстве страны видят единственной возможностью разрешения конфликта на Украине политико-дипломатический процесс. По его словам, Италия не может себе позволить участвовать в ситуации, при которой ежедневно гибнут люди. Это заявление члена нового кабмина Италии вызвало гневные отклики в Киеве, где призвали США и НАТО «переубедить итальянские власти».

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Страны
Великобритания
Италия
США
Украина
Финляндия
Проекты
NATO
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