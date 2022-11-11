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США отработали ракетный удар по России из Арктики

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MC-130J_Commando_II
MC-130J Commando II. Источник: www.af.mil.

Военно-воздушные силы (ВВС) США в рамках концепции Rapid Dragon провели в Арктике испытание самолета MC-130J Commando II, в ходе которого был отработан учебный сброс палеты с крылатыми стелс-ракетами большой дальности AGM-158B Joint Air-to-Surface Standoff Missile-Extended Range (JASSM-ER). Об этом сообщает The Drive.

«Это ставит эту штуку в зону досягаемости России. Мы намеренно пытаемся быть провокационными без того, чтобы эскалировать. Мы пытаемся сдержать российскую агрессию, экспансивное поведение, показывая расширенные возможности союзников», — приводит издание Stars and Stripes заявление подполковника европейского командования специальных операций Лоуренса Мельникова.

Как в сентябре 2021 года сообщала американская корпорация Lockheed Martin, концепция Rapid Dragon превращает самолеты «в смертоносные платформы для крылатых ракет, которые могут увеличить ударную способность тактических истребителей и стратегических бомбардировщиков». Отмечалось, что использование палетов позволяет «наносить удары с большего количества аэродромов и поражать большее количество целей».

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
C-130
JASSM
Компании
Lockheed-Martin
Проекты
636.3
Арктика
Военные учения
Наноиндустрия
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