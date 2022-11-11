Минобороны Украины: После ухода армии РФ из Херсона ВСУ смогут обстреливать пути её снабжения из Крыма

Источник изображения: topwar.ru

После ухода армии РФ из Херсона ВСУ смогут обстреливать пути ее снабжения из Крыма. По мнению украинского командования, такие действия киевских силовиков способны нанести серьезный ущерб Вооруженным силам России.

Как сообщает британская газета Financial Times, об этом заявил советник Минобороны Украины Сергей Кузан.

Это будет очень большой удар по российским силам

- сказал он.

Британское издание отмечает, что после ухода Вооруженных сил с правого берега Днепра в пределах досягаемости для украинских средств поражения окажутся три стратегические дороги, связывающие Крымский полуостров с Югом Украины, а также несколько логистических центров и складов боеприпасов армии России.

Организовать обстрелы этих целей, считают журналисты газеты, будет несложно, ведь расстояние от границы Херсонской области с Крымом до ближайших позиций украинских войск составит лишь 72 километра. Если задействовать РСЗО HIMARS, способных вести огонь на дистанции до 80 километров, то все указанные выше объекты окажутся под огневым контролем ВСУ.

Источник изображения: topwar.ru

Стоит отметить, что сообщения об отводе войск РФ с правого берега Днепра на Западе почему-то восприняли без особой радости и довольно прохладно. В частности, одним из первых отреагировал на них генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Мы слышали это заявление. Мы будем смотреть, что происходит «на земле»

- заявил глава альянса.