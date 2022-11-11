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Военное обозрение

Минобороны ведёт переговоры по созданию второго спутника для системы морской разведки «Лиана»

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Источник изображения: topwar.ru

Российское Минобороны намерено в ближайшее время завершить развертывание системы космической разведки "Лиана", военные ведут активные переговоры о создании последнего космического аппарата, необходимого для окончательного формирования системы. Об этом сообщил источник в ракетно-космической отрасли.

Военное ведомство ведет переговоры о создании второго спутника "Пион-НКС", первый запущен в прошлом году и принят Минобороны на опытно-боевое дежурство. С запуском второго "Пиона" формирование системы морской космической разведки будет завершено.

По итогам испытаний первый запущенный аппарат "Пион-НКС" получил высокие оценки руководства Минобороны и командования ВМФ. Спутник официально принят заказчиком. Сейчас активно обсуждается вопрос изготовления следующего космического аппарата

- приводит ТАСС слова источника.

О том, что первый радиолокационный спутник морской разведки "Пион-НКС", запущенный на орбиту в июне 2021 года, принят на опытно-боевое дежурство, сообщалось в конце сентября. Всего на сегодняшний день на орбиту выведено три спутника системы "Лиана" - два "Лотос-С" и один "Пион-ПС". Для завершения нужен еще один "Пион".

Система космической морской разведки "Лиана", предназначенная для мониторинга мирового океана, отслеживания корабельных групп противника и выдачи целеуказания, разработана на основе аналогичной советской системы "Легенда", созданной еще в 1970-е годы прошлого века, которая отслеживала движение американских АУГ. Однако из-за низкой разрешающей способности оптической техники спутники "Легенды" могли обнаруживать только крупные объекты. В отличие от "Легенды", "Лиана" способна отслеживать объекты размером с небольшой автомобиль, определять дислокацию кораблей противника и выдавать точное оперативное целеуказание ударным средствам флота для поражения кораблей.

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Страны
Россия
США
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