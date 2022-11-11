Россия испытала четвертый «Электро-Л»

Четвертый российский спутник гидрометеорологического обеспечения «Электро-Л» прошел испытания в тепловакуумной камере. Об этом в Telegram-канале сообщает «Роскосмос».

«Обязательный этап в создании космических аппаратов — испытания в условиях максимально приближенных к штатной эксплуатации. За 9 дней проверили работоспособность служебных систем и целевой аппаратуры спутника, — сообщает госкорпорация».

Отмечается, что на следующем этапе ожидаются «механические проверки и технологическая вибрация, проверка герметичности двигательной установки и комплексные электрические испытания», после чего космический аппарат будет отправлен на космодром Байконур.

В декабре 2019 года «Роскосмос» сообщил, что российский гидрометеорологический спутник «Метеор-М» № 2-2, предположительно, испытал удар микрометеорита.

В июле 2019 года РИА Новости, ссылаясь на материалы научно-исследовательского центра космической гидрометеорологии «Планета», сообщило, что российские спутники «Электро-Л» № 2 и «Метеор-М» № 2 из-за неполадок не работают в полном объеме.