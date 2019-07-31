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31.07.2019
Lenta.ru

Российские спутники начали "работать с ограничениями"

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Источник изображения: Фото: MKonair / Wikimedia

Российские спутники "Электро-Л" №2 и "Метеор-М" №2 из-за неполадок не работают в полном объеме, сообщает РИА Новости.

Агентство, ссылаясь на материалы научно-исследовательского центра космической гидрометеорологии "Планета", пишет, что основной прибор первого космического аппарата (геостационарное многозональное сканирующее устройство МСУ-ГС), предназначенный для получения многоспектральных изображений поверхности Земли, действует с ограничениями ввиду неработоспособности канала со спектральным диапазоном 12 микрометров.

На втором космическом аппарате невозможно использовать модуль температурного и влажностного зондирования атмосферы (микроволновый радиометр) МТВЗА-ГЯ и бортовой радиолокационный комплекс "Северянин-М".

В феврале глава "Росгидромета" Максим Яковенко сообщил, что Россия не располагает собственными метеорологическими спутниками.

В январе директор НИИ ядерной физики МГУ Михаил Панасюк заявил, что на околоземной орбите находятся всего два крупных российских исследовательских спутника, однако оба они не являются полноценно функционирующими.

В апреле 2018 года в России признали невозможность самостоятельно создавать спутники.

Метеорологический спутник "Электро-Л" №2 запущен в декабре 2015 года с космодрома Байконур при помощи ракеты "Зенит-2SБ" и разгонного блока "Фрегат-СБ". "Метеор-М" №2 запущен в июле 2014 года с космодрома Байконур при помощи "Союза-2.1б" и "Фрегат".

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Страны
Россия
Продукция
Фрегат РБ
Проекты
Байконур
Ядерный щит
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