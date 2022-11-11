NYT: в Европе и США считают маловероятным начало переговоров между Киевом и Москвой

По данным издания, американские и европейские чиновники считают, что народ Украины будет против уступок, даже если на них согласится руководство страны

НЬЮ-ЙОРК, 10 ноября. /ТАСС/. Представители власти Европы и США считают маловероятным начало серьезных переговоров между Россией и Украиной в ближайшей перспективе. Об этом в среду сообщила газета The New York Times со ссылкой на неназванных американских и европейских чиновников.

По оценке собеседников издания в США, Украина и Россия считают, что их позиции на переговорах укрепит продолжение боевых действий. В этой связи трудно предложить условия урегулирования конфликта, на которые могли бы согласиться Киев и Москва, пишет издание.

Американские и европейские чиновники считают, что народ Украины будет против уступок, даже если на них согласится руководство страны. В частности, общественная поддержка возможного компромисса оказалась подорвана после ударов России по критической инфраструктуре Украины, утверждает газета.

Издание отмечает, что администрации президента США Джо Байдена все чаще приходится "ходить по тонкой грани" и балансировать. С одной стороны, Байден пытается заверить Украину в поддержке, с другой стороны, на него в США давят и требуют объяснить, чем может закончиться конфликт.

По словам американских собеседников газеты, позиция президента Украины Владимира Зеленского, которую он высказывает частным образом, не отличается от выраженной в его публичных заявлениях. Он хочет вернуть все украинские территории под свой контроль и не заинтересован в торговле ими для завершения конфликта. Некоторые европейские официальные лица в частном порядке задаются вопросом, здравое ли это убеждение, другие поддерживают цель руководства Украины, пишет газета.

Ранее газета Politico сообщила, что администрация США подтолкнула Зеленского к исключению пункта о невозможности переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным из списка условий для начала диалога. Издание отметило, что в понедельник Зеленский перечислил пять условий для начала переговоров с Москвой, среди которых не было упоминания невозможности диалога с Путиным. Как пишет Politico, изменение позиции напрямую связано с мягким подталкиванием со стороны администрации Байдена.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее заявил, что российское руководство по-прежнему готово к проведению переговоров по Украине. Он отметил, что Россия готова выслушать западных коллег, если они предложат организовать разговор о разрядке напряженности с учетом интересов Москвы.