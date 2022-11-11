В очередном корабле прибрежной зоны ВМС США класса Freedom произошла серьезная поломка двигателя

Источник изображения: topwar.ru

Корабль прибрежной зоны ВМС США USS Wichita класса Freedom столкнулся с серьезной проблемой в своей силовой установке, возвращаясь после выполнения миссии, сообщает Defense News.

В издании напоминают, что данный корабль был передан ВМС в 2019 году. В то же время, это уже не первый корабль класса Freedom, который столкнулся с проблемами с двигателем.

Все дело в том, что в вышеупомянутых кораблях применяется комбинированный редуктор. По сути, это сложная трансмиссия, которая соединяет мощность от двух больших газотурбинных агрегатов и двух главных маршевых дизельных силовых установок с двигательными валами судна.

Как пишет Defense News, вышеупомянутая схема оказалась ненадежной. Теперь ВМС США и промышленным партнерам приходится производить замену неисправного комбинированного оборудования на LCS класса Freedom, чтобы устранить проблему с двигателем, которая уже привела к поломке нескольких действующих кораблей и остановке поставок новых судов.

В статье говорится, что в командовании ВМС США отказались комментировать подробности произошедшего. В то же время там уверены, что это не связано с комбинированным приводом.

Как бы там ни было, в очередном корабле прибрежной зоны ВМС США класса Freedom произошла серьезная поломка, которую отнесли к «категории А». В Defense News уточнили, что ущерб согласно данной категории может превышать 2,5 млн. долларов.

Также в статье говорится о том, что ВМС США намерены вывести из эксплуатации корабли класса Freedom в рамках своего бюджетного предложения на 2023 финансовый год. Однако пока неясно, позволит ли Конгресс списать девять относительно новых и дорогих кораблей.