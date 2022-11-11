Войти
Военное обозрение

Командир крейсера «Нормандия» ВМС США снят с должности во время непосредственного боевого развёртывания корабля

533
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Командир крейсера ВМС США «Нормандия», оснащённого управляемыми ракетами типа «томагавк» был снят с должности в самый разгар боевого развертывания корабля, пишет The Hill.

Как сообщает издание, капитан Саймон Маккеон был освобожден от должности во вторник «из-за потери уверенности в своей способности командовать». Маккеон взял командование «Нормандией» восемь месяцев назад.

Согласно информации, передаваемой рядом американских СМИ, снятие с должности Маккеона было результатом личного проступка. О каком именно проступке идёт речь, не сообщается.

По словам представителя 2-го флота США Лары Боллинджер, если вышестоящий командир видит, что его подчинённый теряет уверенность в том, что сможет эффективно выполнять свои обязанности, он обязан освободить этого его от руководящей должности.

Крейсер «Нормандия» под командованием Маккеона в начале октября покинул свою базу в Норфолке, штат Вирджиния, и направился в Атлантический океан в составе авианосной ударной группы Джеральда Р. Форда.

До этого Маккеон командовал эсминцем USS Curtis Wilbur, дислоцировавшимся в Японии.

The Hill сообщает, что временно командовать «Нормандией» будет капитан Гэри Чейз.

Крейсер «Нормандия» был введён в эксплуатацию в 1989 году. Он имеет на вооружении корабельные орудия, ЗРК, ракеты и торпеды. Корабль назван в честь операции «Нормандия», которая проводилась в годы Второй мировой войны на севере Франции.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Франция
Япония
Продукция
Arleigh Burke
Похожие новости
13.10.2021
Луч на все случаи
05.08.2020
Крылато-ракетный запах «Морского бриза»
31.03.2020
Что добьет авианосцы США: вирус, ракеты или экономика
07.01.2020
Как китайский военный флот соперничает с Россией
27.09.2016
5 самых смертоносных ВМС, сухопутных сил и ВВС на планете (The National Interest, США)
23.10.2015
ПРО приступила к испытаниям
16.08.2012
Флот Страны восходящего солнца
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 12.11 07:05
  • 37607
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 12.11 05:07
  • 103
«Клевок-Д2»: почти гиперзвуковая ракета
  • 12.11 01:16
  • 67
Зенитная ракета вдогонку: показано применение истребителя Су-35 в качестве штурмовика
  • 11.11 23:29
  • 3
Воля для маневра: почему ВС РФ уходят с правобережья Днепра
  • 11.11 21:20
  • 1
Правительство России ввело санкции против 74 иностранных оборонных компаний
  • 11.11 17:11
  • 2
Владимир Путин поручил создать механизм обмена данными между производителями вооружений и военными
  • 11.11 13:37
  • 1
Япония планирует модернизировать ЗРК "Тип-03"
  • 11.11 12:04
  • 0
Любовный треугольник Польши, США и Украины закончится для последней потерей западных земель
  • 11.11 01:48
  • 1
Путин утвердил перечень поручений по обеспечению потребностей армии
  • 11.11 01:46
  • 1
О проблемах мобилизованных заговорили на президентском уровне
  • 10.11 17:57
  • 2323
Как насчёт юмористического раздела?
  • 10.11 15:17
  • 3
Путин готовится испытать ядерную ракету, которая поразит Великобританию за шесть минут
  • 10.11 11:18
  • 7
Путин подписал закон о запрете раскрывать методы работы спецслужб
  • 09.11 20:31
  • 1
Минобороны показало кадры уничтожения украинского танка дроном-камикадзе
  • 09.11 20:31
  • 3
Более 1000 инженеров, айтишников и стартаперов захотели разместиться в «ЧВК Вагнер Центре»