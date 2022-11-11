Командир крейсера «Нормандия» ВМС США снят с должности во время непосредственного боевого развёртывания корабля

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Командир крейсера ВМС США «Нормандия», оснащённого управляемыми ракетами типа «томагавк» был снят с должности в самый разгар боевого развертывания корабля, пишет The Hill.

Как сообщает издание, капитан Саймон Маккеон был освобожден от должности во вторник «из-за потери уверенности в своей способности командовать». Маккеон взял командование «Нормандией» восемь месяцев назад.

Согласно информации, передаваемой рядом американских СМИ, снятие с должности Маккеона было результатом личного проступка. О каком именно проступке идёт речь, не сообщается.

По словам представителя 2-го флота США Лары Боллинджер, если вышестоящий командир видит, что его подчинённый теряет уверенность в том, что сможет эффективно выполнять свои обязанности, он обязан освободить этого его от руководящей должности.

Крейсер «Нормандия» под командованием Маккеона в начале октября покинул свою базу в Норфолке, штат Вирджиния, и направился в Атлантический океан в составе авианосной ударной группы Джеральда Р. Форда.

До этого Маккеон командовал эсминцем USS Curtis Wilbur, дислоцировавшимся в Японии.

The Hill сообщает, что временно командовать «Нормандией» будет капитан Гэри Чейз.

Крейсер «Нормандия» был введён в эксплуатацию в 1989 году. Он имеет на вооружении корабельные орудия, ЗРК, ракеты и торпеды. Корабль назван в честь операции «Нормандия», которая проводилась в годы Второй мировой войны на севере Франции.