Войти
Военное обозрение

Подготовка военнослужащих армии США меняется с учётом новых реалий и доктрины «прозрачного поля боя»

418
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Во время армейской конференции 2022 года в Вашингтоне, прошедшей в октябре, командование армии США усовершенствовало свой переход к многопрофильным операциям и крупномасштабным боям, выпустив «Полевое руководство 3.0 по операциям (миссиям)».

Новая военная доктрина США определяет многопрофильные операции как «общевойсковое использование объединенных и армейских возможностей для создания и использования относительных преимуществ, которые позволяют достигать целей, наносить поражение силам противника и закреплять достижения».

С обновленным армейским боевым уставом, притоком новых систем вооружения, а также тактикой, используемой на Украине, которая меняет характер ведения войны, подготовка армии США становится всё более сложной. В новой доктрине также выдвигается концепция «прозрачного поля боя», которая предполагает, что противник точно знает, где находятся силы США и что они делают.

Начальник штаба армии генерал Джеймс МакКонвилл сказал в своей речи на конференции:

Доктрина признает, что армия будет испытываться во всех областях — в воздухе, на суше, на море, в космосе и в киберпространстве — и что будущая армия должна подготовиться к необходимости сражаться сразу в нескольких сферах

.

Кроме того, благодаря стремлению армейского командования модернизировать технологии службы, в войска будут поступать новые системы вооружения. Командование пообещало выставить на вооружение 24 новые системы к 2024 финансовому году.

Исполнительный офис программы моделирования, обучения и приборостроения имеет две из 24 технологий, которые служба пообещала внедрить к 2024-му. Одной из технологий, лежащих в основе синтетической тренировочной среды, является база данных One World Terrain, которая позволит программистам симуляторов добавлять актуальные 3D-изображения, чтобы сделать тренировки более реалистичными.

Вторая технология - это налобный дисплей, который солдаты носят в полевых условиях, использующий дополненную реальность для наложения информации. Карен Сондерс, руководитель PEO STRI, сообщила в электронном письме, что эти программы, которые станут частью более крупной синтетической учебной среды, находятся уже в процессе реализации.

Кроме этого, по словам Скотта Вудворда, заместителя командира Общевойскового учебного центра, армия должна модернизировать свои полигоны, чтобы они соответствовали новой доктрине и технологиям. Центр рассматривает возможность обновления и модернизации своих помещений для обучения на домашних станциях и создания полигонов для многопрофильных операций.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Похожие новости
08.07.2022
Сербия в огне гибридной войны Запада
14.02.2022
Politico: президент США Байден объявил 16 февраля датой "вторжения" России на Украину
14.02.2022
Начальники Генштабов России и США обсудили международную безопасность - Минобороны РФ
01.06.2021
Патрушев раскрыл неизвестные подробности женевской встречи с Салливаном
28.01.2021
Forbes (США): Россия выходит на экспортный рынок военных беспилотников, начав с поставок в Мьянму
11.02.2014
Как создавался самолет Ил-76МД-90А
12.03.2010
Авиасудьбоносный визит в Индию
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 12.11 05:12
  • 37606
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 12.11 05:07
  • 103
«Клевок-Д2»: почти гиперзвуковая ракета
  • 12.11 01:16
  • 67
Зенитная ракета вдогонку: показано применение истребителя Су-35 в качестве штурмовика
  • 11.11 23:29
  • 3
Воля для маневра: почему ВС РФ уходят с правобережья Днепра
  • 11.11 21:20
  • 1
Правительство России ввело санкции против 74 иностранных оборонных компаний
  • 11.11 17:11
  • 2
Владимир Путин поручил создать механизм обмена данными между производителями вооружений и военными
  • 11.11 13:37
  • 1
Япония планирует модернизировать ЗРК "Тип-03"
  • 11.11 12:04
  • 0
Любовный треугольник Польши, США и Украины закончится для последней потерей западных земель
  • 11.11 01:48
  • 1
Путин утвердил перечень поручений по обеспечению потребностей армии
  • 11.11 01:46
  • 1
О проблемах мобилизованных заговорили на президентском уровне
  • 10.11 17:57
  • 2323
Как насчёт юмористического раздела?
  • 10.11 15:17
  • 3
Путин готовится испытать ядерную ракету, которая поразит Великобританию за шесть минут
  • 10.11 11:18
  • 7
Путин подписал закон о запрете раскрывать методы работы спецслужб
  • 09.11 20:31
  • 1
Минобороны показало кадры уничтожения украинского танка дроном-камикадзе
  • 09.11 20:31
  • 3
Более 1000 инженеров, айтишников и стартаперов захотели разместиться в «ЧВК Вагнер Центре»