Подготовка военнослужащих армии США меняется с учётом новых реалий и доктрины «прозрачного поля боя»

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Во время армейской конференции 2022 года в Вашингтоне, прошедшей в октябре, командование армии США усовершенствовало свой переход к многопрофильным операциям и крупномасштабным боям, выпустив «Полевое руководство 3.0 по операциям (миссиям)».

Новая военная доктрина США определяет многопрофильные операции как «общевойсковое использование объединенных и армейских возможностей для создания и использования относительных преимуществ, которые позволяют достигать целей, наносить поражение силам противника и закреплять достижения».

С обновленным армейским боевым уставом, притоком новых систем вооружения, а также тактикой, используемой на Украине, которая меняет характер ведения войны, подготовка армии США становится всё более сложной. В новой доктрине также выдвигается концепция «прозрачного поля боя», которая предполагает, что противник точно знает, где находятся силы США и что они делают.

Начальник штаба армии генерал Джеймс МакКонвилл сказал в своей речи на конференции:

Доктрина признает, что армия будет испытываться во всех областях — в воздухе, на суше, на море, в космосе и в киберпространстве — и что будущая армия должна подготовиться к необходимости сражаться сразу в нескольких сферах

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Кроме того, благодаря стремлению армейского командования модернизировать технологии службы, в войска будут поступать новые системы вооружения. Командование пообещало выставить на вооружение 24 новые системы к 2024 финансовому году.

Исполнительный офис программы моделирования, обучения и приборостроения имеет две из 24 технологий, которые служба пообещала внедрить к 2024-му. Одной из технологий, лежащих в основе синтетической тренировочной среды, является база данных One World Terrain, которая позволит программистам симуляторов добавлять актуальные 3D-изображения, чтобы сделать тренировки более реалистичными.

Вторая технология - это налобный дисплей, который солдаты носят в полевых условиях, использующий дополненную реальность для наложения информации. Карен Сондерс, руководитель PEO STRI, сообщила в электронном письме, что эти программы, которые станут частью более крупной синтетической учебной среды, находятся уже в процессе реализации.

Кроме этого, по словам Скотта Вудворда, заместителя командира Общевойскового учебного центра, армия должна модернизировать свои полигоны, чтобы они соответствовали новой доктрине и технологиям. Центр рассматривает возможность обновления и модернизации своих помещений для обучения на домашних станциях и создания полигонов для многопрофильных операций.