Размокший грунт на Донбассе становится серьёзной проблемой для колёсной техники ВСУ натовского производства

Источник изображения: topwar.ru

О ситуации на Донбасском фронте порой красноречивее любых аналитических материалов и обзоров свидетельствуют кадры с места событий. В последнее время в ход боевых действий существенные коррективы вносит погода. Обильные осадки приводят к тому, что почва размокает, и грунтовые дороги превращаются в густую непролазную кашу, движение по которой порой просто невозможно.

Погодные условия влияют на характер боевых действий с обеих сторон. При этом особое внимание на себя обращает использования в таких погодных условиях натовской военной техники, которая теперь в значительных количествах имеется у украинской армии. Колёсная техника ВСУ американского, британского, иного западного производства зачастую оказывается в «тисках» размокшего чернозёма.

В сети появились кадры с американской бронемашиной HMMWV, застрявшей в грязи при попытке проехать вдоль лесопосадки – вдоль кромки поля. Колёса бронеавтомобиля наполовину ушли в размокший грунт, в результате чего дальнейшее движение «Хамви» оказалось невозможно. При движении из бронемашины вёлся огонь из автоматического оружия. Когда машина встала, украинским военным пришлось её покинуть.

Источник изображения: topwar.ru

Ранее сообщалось об увязнувших в грязи на Донбассе тяжёлых бронетранспортёрах MaxxPro американского производства.

В таких погодных условиях более эффективно перемещение на гусеничной технике, однако и её движение порой оказывается крайне затруднено.