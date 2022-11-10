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В России рассказали о недостатках NLAW

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Народная милиция ЛНР обнаружила противотанковый ракетный комплекс NLAW, оставленный украинскими военными
Народная милиция ЛНР обнаружила противотанковый ракетный комплекс NLAW, оставленный украинскими военными.
Источник изображения: © РИА Новости / Народная милиция ЛНР

Переносные противотанковые управляемые ракеты (ПТУР) Next Generation Light Anti-tank Weapon (NLAW), которые Великобритания поставила Украине, малоэффективны против танков. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил редактор издания «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

«Боевые действия, которые идут на Украине, показали, что NLAW малоэффективен против основных боевых танков и эффективен против легкобронированной техники — или автомобильной техники, когда он точно по ней попадает», — сказал военный эксперт.

По его словам, боевая часть ПТУР не подтвердила заявленную бронепробиваемость в 500 миллиметров. Леонков сообщил об эпизоде боевых действий, когда танк Т-72 получил около десяти попаданий ракетой NLAW, но сохранил боеспособность.

Также он рассказал о случаях несрабатывания самоликвидатора ракеты после того, как NLAW не находила цель или промахивалась. «Поэтому достаточно спорный противотанковый ракетный комплекс, который, скажем так, примерно наполовину подтвердил свои боевые свойства», — резюмировал Леонков.

В октябре газета The Times сообщала, что Великобритания поставила Украине половину имеющихся на вооружении NLAW. Лондон направил Киеву около семи тысяч ПТУР.

В июне журналист Андрей Коц писал, что у NLAW невысокая дальность. Он отметил, что поставляемые Киеву ПТУР приходили с разряженными аккумуляторами блока сопровождения цели.

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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Россия
Украина
Продукция
Т-72
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