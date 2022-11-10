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Военное обозрение

Bloomberg: Россия постепенно компенсирует потери от санкций ЕС за счет наращивания товарооборота с Китаем

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Источник изображения: topwar.ru

В результате введения масштабных антироссийских санкций товарооборот между РФ и ЕС резко сократился. Чтобы компенсировать эти потери, Москва предпринимает усиленные шаги по переориентации товаропотоков на восток, в первую очередь увеличивая экспортно-импортное взаимодействие с Китаем. Но, как пишет Bloomberg, пока что Пекин не смог полностью компенсировать выпавшие объемы, в первую очередь из-за проблем с логистикой.

Исследователь немецкого Кильского института мировой экономики Винсент Стамер сообщил изданию, что ранее самый загруженный российский порт в Санкт-Петербурге столкнулся с падением контейнерооборота на 85% по сравнению с предыдущим годом. Такой объем потери грузопотока связан с тем, что порт в основном обслуживал контейнерные перевозки со странами ЕС.

По данным немецкого аналитического центра, из-за санкционной политики Евросоюза Россия теряет порядка 24% импорта товаров ежемесячно по сравнению с 2021 годом. В стоимостном выражении ежемесячный дефицит импорта достиг 4,5 млрд долларов. Это сопоставимо с падением товарооборота, который государство понесло в апреле 2020 года из-за закрытия границ в связи пандемийными ограничениями.

Потеря четверти национального импорта — это довольно существенно. Представьте себе, что такое падение импорта происходит каждый месяц

— комментирует ситуацию Стамер.

С учетом падения торгового оборота со странами Европы и для компенсации платежного баланса, Москва активно наращивает товарообмен с Китаем. Но пока Пекин не смог в полной мере заместить объемы экспорта, которые ранее приходились на Евросоюз, утверждает Bloomberg.

Согласно отчёту Кильского института, этим летом ЕС поставил в Россию товаров на 43% меньше, чем год назад. Для сравнения: за тот же период Китай экспортировал в страну на 23% больше товаров.

При этом два крупнейших российских порта на востоке страны — Новороссийск и Владивосток — столкнулись с сокращением входящих грузов после начала спецоперации на Украине. Но сейчас ситуация постепенно выравнивается, по последним данным поток товаров через Владивосток в последнее время приближается к норме.

Постепенно налаживается и морская транспортировка грузов с Китаем, которая была нарушена из-за отказа крупных европейских морских перевозчиков работать с российскими компаниями.

Сейчас трудно определить, насколько велик этот эффект. Любые препятствия в судоходной сети не помешают Китаю увеличить экспорт в Россию

— уверен Стамер.

В качестве альтернативы сократившимся морским перевозкам, Россия активно использует железнодорожный транспорт, особенно через дальневосточные регионы. Согласно последнему отчёту грузового оператора New Silk Road Intermodal, который обслуживает торговлю между Китаем и Европой, железнодорожные линии в Россию «всё ещё заметно загружены», но напряженность на путях постепенно снижается.

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Страны
Китай
Россия
Украина
Проекты
2020-й год
Евросоюз
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