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Военное обозрение

Атомная субмарина HMS Victorious S29 британских ВМС прервала выполнение задач из-за пожара на борту

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Источник изображения: topwar.ru

Атомная подводная лодка стратегического назначения HMS Victorious S29 класса Vanguard Королевских ВМС Великобритании была вынуждена прервать выполнение некой секретной миссии и вернуться на базу из-за вспыхнувшего на борту пожара. Об этом сообщает The Sun.

Британское издание, ссылаясь на источники в Минобороны сообщает, что стратегическая субмарина, несущая межконтинентальные баллистические ракеты Trident II, была вынуждена вернуться на свою базу Клайд, расположенную в Шотландии, из-за пожара на борту. Подробности происшествия не приводятся, также нет информации о каких-либо повреждениях, но судя про принятому решению прервать некую "секретную миссию", они все же присутствуют.

По информации источников, из-за пожара подлодке пришлось всплыть на поверхность в северной части Атлантического океана, решение было принято из-за дыма, образовавшегося в результате возгорания. После всплытия субмарину проветрили, и она взяла курс к месту постоянной дислокации.

Victorious была оснащена ракетами Trident II, когда произошел пожар

- сообщил источник добавив, что о выполняемой задаче субмарины ничего не известно, но это было не стандартное боевое дежурство. В командовании ВМС также отказались дать какую-либо информацию, заявив, что не комментируют боевые задачи субмарин.

Тем временем в СМИ Британии начали раскручивать тему о возможных диверсантах, которые чуть ли не входили в состав экипажа субмарины.

Источник изображения: topwar.ru

HMS Victorious S29 является второй субмариной Vanguard-класса в ВМС Великобритании. В боевой состав вошла в 1995 году, несет 16 межконтинентальных баллистических ракет Trident II.

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Страны
Великобритания
Продукция
Trident II
Проекты
Trident
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