Войти
Lenta.ru

Американский KC-46 получил повреждения во время дозаправки F-15

503
0
+3
KC-46 Pegasus
Американский самолет-заправщик KC-46 Pegasus.
Источник изображения: Senior Airman Joseph Morales/Air Force

Американский самолет-заправщик KC-46 Pegasus получил повреждения во время дозаправки истребителя F-15. Представители Военно-воздушных сил (ВВС) США расследуют инцидент, пишет Air Force Times.

Экипажу самолета-заправщика, который направлялся на военную базу Макгуайр-Дикс-Лейкхерст в Нью-Джерси, поручили заправить истребитель F-15. Следователи предполагают, что в момент сближения самолеты двигались с разной скоростью, поэтому заправочная штанга, оттолкнувшись от истребителя, ударила по KC-46.

Самолет получил повреждения кормы и заправочной штанги. После инцидента борт благополучно прибыл в Нью-Джерси. Издание отмечает, что ремонт самолета обойдется минимум в 2,5 миллиона долларов.

В сентябре издание Defense News писало, что KC-46 получил разрешение на дозаправку всех американских военных самолетов, кроме штурмовиков A-10 Thunderbolt II из-за недостаточной жесткости заправочной штанги.

В феврале ВВС США продемонстрировали сверхбыструю дозаправку от KC-46. Сразу после приземления самолет наполнил две заправочные машины.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
A-10 Warthog
F-15
КС-46
Похожие новости
07.01.2020
Видео: F-15 столкнулся в воздухе с самолетом-заправщиком
25.03.2019
Defence News (США): какие самолеты нужны ВВС США, чтобы одержать победу над Китаем и Россией?
17.07.2018
Компания Boeing завершила испытания, необходимые для поставки ВВС США первых транспортов-заправщиков KC-46A "Пегасус"
25.07.2016
Названы сильнейшие военно-воздушные силы будущего
27.05.2014
Критика бомбардировщика В-2 и планов по списанию некоторых типов самолетов ВВС США
17.09.2013
США задумались о списании заправщиков и штурмовиков
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 08.11 22:57
  • 37177
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 08.11 21:34
  • 7
Эксперт назвал причины увеличения основного калибра автоматов АК в РФ
  • 08.11 15:06
  • 49
Зенитная ракета вдогонку: показано применение истребителя Су-35 в качестве штурмовика
  • 08.11 12:20
  • 0
Польша ступила на тропинку, по которой уже прошлась Украина
  • 08.11 11:51
  • 1
СМИ узнали о контактах советника Байдена с Кремлем по поводу Украины
  • 08.11 11:46
  • 2
Российские артиллеристы опробуют экзоскелеты для подноса снарядов
  • 07.11 21:50
  • 1
«Здесь даются новые возможности»: «ЧВК Вагнер Центр» начал работу в Петербурге
  • 07.11 21:49
  • 2
Путин подписал ряд законов, касающихся ВС РФ
  • 07.11 21:48
  • 6
Российские военкоры сообщают о тяжёлой ситуации в Павловке на Угледарском направлении
  • 07.11 19:29
  • 2
Байден заявил о проблемах с поставками Украине ракет Javelin из-за нехватки чипов
  • 07.11 13:38
  • 1
В России могут увеличить основной калибр армейских автоматов
  • 07.11 13:37
  • 1
Президент «Калашникова» заявил о возможности увеличить калибр армейских автоматов
  • 07.11 13:34
  • 1
Зачем российским автоматам новый калибр
  • 07.11 12:36
  • 11
"Скорее всего, наши войска будут выходить на левобережную часть Херсонской области"
  • 07.11 09:08
  • 7
Два против одного: в России обсуждают увеличение срока службы в армии