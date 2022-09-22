Войти
Lenta.ru

В США назвали недостаток нового самолета-заправщика

214
0
0
Boeing KC-46A Pegasus
Boeing KC-46A Pegasus.
Источник изображения: © VanderWolf Images/Shutterstock/FOTODOM

Военно-воздушные силы (ВВС) США заявили, что новый самолет-заправщик Boeing KC-46A Pegasus получил разрешение на дозаправку всех американских военных самолетов, кроме штурмовиков A-10 Thunderbolt II. О неспособности KC-46A заправлять штурмовики пишет Defense News.

В ходе круглого стола на конференции Ассоциации ВВС США глава командования воздушных перевозок генерал Майк Минихан сообщил о подписании документа, который позволяет начать развертывание KC-46A по всему миру.

Позже в командовании уточнили, что KC-46A по-прежнему не может заправлять штурмовики A-10 из-за недостаточной жесткости заправочной штанги. В 2019 году ВВС США заключили контракт с Boeing на создание новой штанги, но работу над усовершенствованным агрегатом не завершили.

В июне издание The Drive сообщило, что Управление перспективных исследовательских проектов Минобороны США задумалось о воздушном танкере для заправки беспилотников при помощи лазера.

В феврале ВВС США показали сверхбыструю дозаправку от воздушного танкера KC-46A. Самолет наполнил две заправочные машины.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
A-10 Warthog
КС-46
Компании
Boeing
Проекты
БПЛА
Похожие новости
25.11.2021
"Мы не сможем воевать". У американских ВВС нашли критическую уязвимость
22.09.2020
Бюджетный убийца
25.03.2019
Defence News (США): какие самолеты нужны ВВС США, чтобы одержать победу над Китаем и Россией?
25.03.2019
Разбомбить Россию и Китай: чем будут воевать ВВС США
25.07.2016
Названы сильнейшие военно-воздушные силы будущего
15.05.2013
ВТА: лидеры и аутсайдеры
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.09 05:43
  • 32478
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 22.09 03:15
  • 2
Карфаген, то есть «Северный поток», должен быть разрушен!
  • 22.09 03:07
  • 2
В Госдуме призвали сажать в тюрьму агитирующих жертвовать деньги противнику
  • 21.09 23:16
  • 6
Российский «Корнет» научат «двойному пуску»
  • 21.09 22:44
  • 17
Реформа ВДВ и частей Спецназа
  • 21.09 22:15
  • 51
Армия России готовит крупнейшую операцию со времен Великой Отечественной
  • 21.09 21:55
  • 2
Новая книга ЦАСТ о сражениях в условиях плотной застройки. Объявляем конкурс на лучшее название
  • 21.09 21:25
  • 2
Путин заявил об эффективности российской военной техники
  • 21.09 19:38
  • 1
Путин отметил успехи вооружения РФ в противостоянии западному оружию на Украине
  • 21.09 13:51
  • 1
Американские ракеты HARM показали нулевую эффективность на Украине
  • 21.09 12:29
  • 5
Разработка самолёта CR929 началась практически заново
  • 21.09 07:50
  • 1
Предприятия ОПК перестраивают производство, заявил Путин
  • 20.09 23:14
  • 3
Быстровозводимая полевая фортификация
  • 20.09 14:49
  • 9
Краснеющая черта: какими дальнобойными ракетами США могут вооружить Киев
  • 20.09 13:41
  • 1
Компания SpaceX вывела в космос 54 спутника для сети Starlink