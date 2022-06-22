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Минобороны США задумалось о «беспроводном» воздушном танкере

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KC-46A
KC-46A.
Источник изображения: U.S. Air Force

Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны Соединенных Штатов отпубликовало запрос на информацию от американской промышленности по поводу возможности создания «беспроводного» воздушного танкера, способного при помощи лазера подзаряжать электрические беспилотники. Об этом сообщает The Drive.

В публикации издания отмечается, что свои заявки компании могут представить до 11 июля. В требованиях управления говорится, что выбранной компании поручат изготовление «подкрыльевой силовой лучевой капсулы», содержащей 100-киловаттную лазерную установку непрерывного действия вместе с блоком терморегулирования.

Подобными установками Пентагон задумал оснастить самолеты KC-135 Stratotanker и KC-46 Pegasus.

В феврале Военно-воздушные силы (ВВС) США продемонстрировали сверхбыструю дозаправку от воздушного танкера KC-46A Pegasus.

В сентябре 2021 года компания Lockheed Martin представила проект воздушного заправщика LMXT, который будет конкурировать с действующим самолетом Boeing KC-46 в конкурсе ВВС США, предполагающем создание танкера KC-Y, который должен заменить Boeing KC-135 Stratotanker.

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Страны
США
Продукция
KC-135
КС-46
Компании
Boeing
Lockheed-Martin
Проекты
БПЛА
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