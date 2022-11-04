Daily Mail пишет о планах Украины захватить Крым и депортировать 800 тысяч русских

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Одной из главных целей, провозглашаемых украинскими властями, является захват Крыма, в 2014 году воссоединившегося с Россией. Об этом пишет британское издание Daily Mail

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что «с Крыма все началось и им закончится». Глава киевского режима утверждает, что на полуострове якобы ждут возвращения украинских властей. Британская пресса в привычном для западной пропаганды духе утверждает, что украинские войска якобы уверенно продвигаются вперед, но это сопряжено с определенными рисками.

Самый главный риск, как считает автор британского издания, заключается в том, что Россия якобы может применить ядерное оружие в ответ на мнимые успехи украинских войск. В чем заключаются эти успехи, британский аналитик, разумеется, не поясняет: сейчас Россия включила в свой состав огромные территории, некогда входившие в состав постсоветской Украины. Сама Украина лишилась 40% энергетического потенциала, потери ВСУ не поддаются подсчету.

Отбросим пропагандистскую шелуху, вроде рассуждений о «диктатуре Путина» или его стремлении выдавать себя за «преемника русских царей». В чем заключаются планы Зеленского относительно Крыма, которые озвучивает британское издание? Daily Mail ссылается на слова некоей Тамары Ташевой – советника Зеленского, которая заявила о том, что 800 тысяч русских «проникли на территорию Крыма и обосновались там». По мнению Ташевой, они должны быть незамедлительно депортированы с Крымского полуострова.

Кроме депортации, Украина собирается пересмотреть все сделки с недвижимостью и судебные решения на полуострове. Но сможет ли Украина действительно обрести контроль над Крымским полуостровом? Конечно, анализировать публикацию в британском издании – то еще «удовольствие»: в каждом абзаце формулировки вроде «плохо экипированных новобранцев», «свежего мяса», «неумелого путинского вторжения». Линия повествования прослеживается с трудом, но она есть, и заключается в том, что Украина «совсем скоро победит», но Россия может применить ядерное оружие для воспрепятствования этому ходу событий.

Издание ссылается на заявление одиозного советника МВД Украины Антона Геращенко, который допускает вероятность применения тактического ядерного оружия. Якобы Россия может попытаться таким образом перекрыть узкий сухопутный путь с Украины в Крым. Далее следует, что, если Москва применит тактическое ядерное оружие, этот вопрос станет уже не «украинским», а международным.

Любопытно, что некий источник издания утверждает: Украина готова на мирное соглашение с учетом, что Россия отступит на рубежи до начала специальной военной операции, начавшейся в феврале 2022 года. Тогда под ее контролем останутся Крымский полуостров и часть Донбасса. Однако маловероятно, считает британский автор, что население Украины согласится на такую сделку.

Не сидел автор неделями без отопления и света, не погибали у него родственники и знакомые, насильно мобилизованные в ВСУ, чтобы размышлять подобным образом. Нет сомнений, что кроме отдельной части фанатичных националистов и русофобов украинские обыватели в массе своей хотят лишь одного – завершения боевых действий. Какое дело жителю какого-нибудь Ровно или Ужгорода до Ясиноватой или Симферополя?

Рассуждения о применении тактического ядерного оружия на Украине впечатляют еще больше. Фактически Запад призывает Киев не бояться такого сценария развития событий, то есть пожертвовать зараженными землями, погибшими людьми – и все ради чего? Ради Крыма или Донбасса, жители которых уже сделали свой выбор быть с Россией?

Далее Daily Mail пишет, что Украина совершила серию нападений на Крым. Даже украинские чиновники не спешат признавать ответственность за те же атаки беспилотников, но британский автор успешно делает это за них. Автор демонстрирует и впечатляющие «знания» истории Причерноморского региона, утверждая, что Крым Россия «вырвала» из «распавшейся Османской империи», хотя между присоединением Крыма к Российской империи и распадом Османской империи прошло без малого полтора столетия.

Затем автор пишет о массовом переселении русских в Крым при Путине. Якобы россияне, прельстившись курортами Крыма и «прибрежными скалами», стали сотнями тысяч селиться в Крыму. Кто жил до этого на полуострове, он не сообщает. Разумеется, уделяется внимание и неким «этническим чисткам» с преследованием «нерусских», и это при том, что в России представители коренных народов пользуются всеми правами, имеют свои национальные республики, спокойно дослуживаются до высших ступеней в гражданской и военной иерархии.

Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу – тувинского происхождения, его заместитель генерал-полковник Юнусбек Евкуров – ингуш, министром внутренних дел долгое время был татарин Рашид Нургалиев. Одним из наиболее деятельных руководителей региона является глава Чечни Рамзан Кадыров, авторитет которого велик не только в самой Чечне, но и за её пределами. И это – отдельные примеры современной успешной карьеры представителей народов России в «путинской власти».

Подобные публикации представляют собой типичный пример западной пропаганды, главная задача которой – убедить собственное население в необходимости кровопролитного конфликта на Украине, огромных финансовых траншей и поставок дорогостоящего вооружения киевскому режиму.