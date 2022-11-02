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ТАСС

В Белом доме заявили, что США по-прежнему не желают конфликта с Россией из-за Украины

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Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби
Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
Источник изображения: AP Photo/Evan Vucci

По словам координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби, США стремятся к урегулированию конфликта на Украине путем переговоров

ВАШИНГТОН, 1 ноября. /ТАСС/. Вашингтон по-прежнему не желает конфликта с РФ из-за Украины и не диктует народу РФ, кто должен быть в его руководстве. Об этом заявил во вторник на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Мы не стремимся к конфликту с Россией. Народу России самому решать, кто должен быть в его руководстве", - утверждал он. Как добавил при этом Кирби, Вашингтон "сосредоточен на обеспечении того, чтобы Украина могла продолжать добиваться успеха на поле боя".

Кирби добавил, что администрация Соединенных Штатов стремится к урегулированию конфликта на Украине путем переговоров. По его версии, такая американская помощь должна будет "привести к урегулированию [конфликта] путем переговоров - чего очень хочет президент [США Джо Байден], - чтобы президент [Украины Владимир] Зеленский имел всю поддержку и рычаги, необходимые для успеха за столом переговоров" с Россией.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российское руководство по-прежнему готово к проведению переговоров по Украине. Он отметил, что Россия готова выслушать коллег с Запада, если они предложат организовать разговор по разрядке напряженности с учетом интересов Москвы. Также пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил мнение, что переговоры по Украине следует вести в первую очередь с Вашингтоном, поскольку Киев действует "по указке извне".

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Запад после этого ввел против России масштабные санкции и нарастил поставки вооружений Киеву на суммы, исчисляемые десятками миллиардов долларов.

Лавров и другие официальные лица России неоднократно обращали внимание на опасность расползания поставляемого Западом на Украину оружия по другим регионам. Посол РФ в США Анатолий Антонов предупреждал, что милитаризация Украины Западом напрямую угрожает европейской и глобальной безопасности. 

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Страны
Россия
США
Украина
Персоны
Лавров Сергей
Путин Владимир
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