Войти
ТАСС

Воробьев: производство бронезащиты выросло в 1,5 раза на предприятии в Сергиевом Посаде

140
0
0
Военнослужащий демонстрируют боевую экипировку "Ратник"
Военнослужащий демонстрируют боевую экипировку "Ратник".
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Филиппов

Центр высокопрочных материалов "Армированные композиты" является единственным в РФ поставщиком общевойсковых шлемов и танковых комплектов экипировки "Ратник" для членов экипажа боевых машин

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Центр высокопрочных материалов "Армированные композиты" в Сергиево-Посадском округе увеличил производство средств защиты для военнослужащих в 1,5 раза, об этом сообщил во вторник губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"Президент ставит задачу обеспечить наших защитников всем необходимым. Для Подмосковья, как одного из лидеров в оборонной промышленности, это приоритет. Компании "Армоком" в этом году 30 лет, ваши инженеры постоянно в поиске новых способов повышения надежности бронезащиты. Новые помещения были открыты в начале октября, это позволило увеличить мощности по производству шлемов, бронежилетов, бронещитов. В этом году оно выросло в 1,5 раза. Вся эта амуниция сейчас очень нужна нашей армии", - сказал Воробьев, его слова приводит пресс-служба регионального правительства.

В материале отмечается, что центр высокопрочных материалов "Армоком" является единственным в РФ поставщиком общевойсковых шлемов и танковых комплектов экипировки "Ратник" для членов экипажа боевых машин. Предприятие занимается разработкой и производством средств индивидуальной и коллективной бронезащиты из современных волоконно-композитных материалов для Минобороны РФ, среди которых шлемы, бронежилеты, защитные комплекты для экипажей бронемашин, щиты, а также спецсредства - штурмовые и водолазные трапы, противопорезные перчатки.

Поясняется, что в октябре был введен в работу новый крупный цех, он оборудован промышленными швейными машинками, способными сшивать высокопрочные ткани, станками для холодного и горячего прессования изделий.

"Шлем, который мы делаем для армии в больших количествах, самый легкий - 1 кг, задерживает практически все осколки, которые могут быть на поле боя. У нас есть сведения, что наши шлемы спасли жизни десяткам солдат, которые принимают участие в спецоперации. В этом году сделали 50 тыс. шлемов, в следующем планируем увеличить до 80 тыс. Также мы поставляем защитные комплекты для экипажей боевых машин - они не горят, не пробиваются осколками. 1 мая этого года на предприятии работал 271 человек, а сейчас 330, и еще возьмем, так как у нас появились новые производственные площади, закупаем новое оборудование", - сказал гендиректор ЦВМ "Армоком" Евгений Харченко, его слова цитирует пресс-служба.

В материале поясняется, что всего в Подмосковье работают свыше 10 производителей экипировки и обмундирования для военнослужащих, они расположены в Пушкинском, Домодедовском, Красногорском и других округах региона. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Армоком
Компании
Минoбороны РФ
Похожие новости
09.10.2015
Парад инноваций
08.04.2015
Положить пулю набок
14.01.2014
«Армоком» разработала футуристические бронешлемы в интересах вооруженных сил России
01.11.2013
«Интерполитех-2013»: итоги 17-й Международной выставки по безопасности
15.12.2011
«Армоком» - символ прочности и надежной защиты
06.09.2011
Гости из будущего: новейшие технологии для экипировки солдат
18.08.2011
На МАКС-2011 показали новую боевую экипировку солдат
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 02.11 03:09
  • 36734
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 02.11 02:02
  • 4
Нужны коррективы в строительство всех компонентов ВС РФ, включая Сухопутные войска - Путин
  • 02.11 00:22
  • 4
Подготовку атаки на Севастополь курировали британские специалисты
  • 01.11 22:28
  • 2
Отражение в воде и воздухе
  • 01.11 22:07
  • 2
Мишустин призвал сопоставить потребности ВС РФ с возможностями ОПК
  • 01.11 15:05
  • 3
К станку отношение плевое
  • 01.11 13:49
  • 16
Зенитная ракета вдогонку: показано применение истребителя Су-35 в качестве штурмовика
  • 01.11 12:48
  • 22
"Работы находятся на завершающей стадии". РИА Новости узнали о "грязной бомбе" Киева
  • 31.10 21:55
  • 2
«Мины «Лепесток» передали привет Донбассу из Афганистана. Это страшное оружие»
  • 31.10 16:13
  • 3
Подтянулись резервы: Минобороны завершило мобилизацию 300 тыс. человек
  • 31.10 15:57
  • 2
Минобороны раскрыло детали атаки беспилотников в Севастополе
  • 31.10 15:18
  • 1
Положат ли санкции против России конец конфликту на Украине?
  • 31.10 15:08
  • 1
Кириенко заявил, что против России ведется война очень широким фронтом
  • 31.10 12:12
  • 1
Атаковавшие Черноморский флот беспилотники двигались по зерновому коридору
  • 31.10 10:31
  • 1
Украина говорит, что ей нужно больше пушек, снарядов и огневой мощи