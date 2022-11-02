Воробьев: производство бронезащиты выросло в 1,5 раза на предприятии в Сергиевом Посаде

Центр высокопрочных материалов "Армированные композиты" является единственным в РФ поставщиком общевойсковых шлемов и танковых комплектов экипировки "Ратник" для членов экипажа боевых машин

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Центр высокопрочных материалов "Армированные композиты" в Сергиево-Посадском округе увеличил производство средств защиты для военнослужащих в 1,5 раза, об этом сообщил во вторник губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"Президент ставит задачу обеспечить наших защитников всем необходимым. Для Подмосковья, как одного из лидеров в оборонной промышленности, это приоритет. Компании "Армоком" в этом году 30 лет, ваши инженеры постоянно в поиске новых способов повышения надежности бронезащиты. Новые помещения были открыты в начале октября, это позволило увеличить мощности по производству шлемов, бронежилетов, бронещитов. В этом году оно выросло в 1,5 раза. Вся эта амуниция сейчас очень нужна нашей армии", - сказал Воробьев, его слова приводит пресс-служба регионального правительства.

В материале отмечается, что центр высокопрочных материалов "Армоком" является единственным в РФ поставщиком общевойсковых шлемов и танковых комплектов экипировки "Ратник" для членов экипажа боевых машин. Предприятие занимается разработкой и производством средств индивидуальной и коллективной бронезащиты из современных волоконно-композитных материалов для Минобороны РФ, среди которых шлемы, бронежилеты, защитные комплекты для экипажей бронемашин, щиты, а также спецсредства - штурмовые и водолазные трапы, противопорезные перчатки.

Поясняется, что в октябре был введен в работу новый крупный цех, он оборудован промышленными швейными машинками, способными сшивать высокопрочные ткани, станками для холодного и горячего прессования изделий.

"Шлем, который мы делаем для армии в больших количествах, самый легкий - 1 кг, задерживает практически все осколки, которые могут быть на поле боя. У нас есть сведения, что наши шлемы спасли жизни десяткам солдат, которые принимают участие в спецоперации. В этом году сделали 50 тыс. шлемов, в следующем планируем увеличить до 80 тыс. Также мы поставляем защитные комплекты для экипажей боевых машин - они не горят, не пробиваются осколками. 1 мая этого года на предприятии работал 271 человек, а сейчас 330, и еще возьмем, так как у нас появились новые производственные площади, закупаем новое оборудование", - сказал гендиректор ЦВМ "Армоком" Евгений Харченко, его слова цитирует пресс-служба.

В материале поясняется, что всего в Подмосковье работают свыше 10 производителей экипировки и обмундирования для военнослужащих, они расположены в Пушкинском, Домодедовском, Красногорском и других округах региона.