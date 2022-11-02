В НАТО не исключают размещения новых военных баз на территории Финляндии и Швеции

Источник изображения: topwar.ru

НАТО может воспользоваться членством в альянсе Финляндии и Швеции, чтобы разместить ядерное оружие рядом с российскими границами, такой вариант не исключается. Причем и Хельсинки и в Стокгольме от такого варианта отказываться не намерены.

НАТО может использовать территорию новых членов альянса для размещения своих военных баз, а также ядерного оружия, такие планы у руководства альянса имеются и они не секрет. Причем и в Финляндии и в Швеции не планируют отказываться от такого предложения, если оно поступит. Ранее звучащие заявления о недопустимости таких действий уже забыты, теперь у властей двух стран новая риторика, более воинственная.

Как заявила премьер-министр Финляндии Санна Марин, отвечая на вопрос журналистов о возможном размещении военных баз на финской территории, страна не хочет "закрывать любые двери", также не может быть предварительных условий для членства в НАТО. Вторил ей и шведский премьер Ульф Кристерссон, подтвердивший, что обе страны действуют сообща.

На данный момент вопрос о возможном размещении военных баз НАТО на территории этих двух скандинавских стран активно не обсуждается, все ждут окончания ратификации и принятия их в альянс. Напомним, что своего одобрения пока не дали Венгрия и Турция. В то же время публикации о таком варианте уже появились в европейской прессе, как будто европейцев потихоньку начали готовить к появлению новых военных баз у российских границ.

В России о таком варианте развития событий знают и предупредили, что в случае размещения военных баз НАТО на территории Финляндии или появления ядерного оружия близ российских границ будут предприняты ответные меры.