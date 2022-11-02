NASA оценило шансы SpaceX отправить Starship на орбиту в 2022 году

После того как компания SpaceX стала полноправным участником конкурса по созданию посадочного лунного модуля (HLS) для программы «Артемида», темпы разработки Starship радикально замедлились. Виной всему — повышенные требования безопасности: привычные для инженеров из команды Илона Маска взрывы (то есть, простите, незапланированные молниеносные разборки прототипов) начали вызывать на порядок больше вопросов у NASA. В том числе из-за этого сроки первого полета революционного космического корабля на орбиту переносили уже несчетное количество раз. Но теперь государственное агентство само установило примерные даты.

Столь долгожданную для фанатов космонавтики весть сообщил портал SpaceNews: NASA ожидает от SpaceX первый испытательный орбитальный полет Starship в начале декабря. Такие выводы сделал заместитель первого помощника руководителя направления Artemis Campaign Development Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) Марк Кирасич (Mark Kirasich). Он выступал в понедельник, 31 октября, перед Комитетом по пилотируемым миссиям и связанным с ними операциями Консультативного совета NASA.

Доклад Кирасича основывался на нынешнем состоянии проекта Starship, анализе уже пройденных тестов и запланированных испытаний. Кроме того, перед первым полетом нового корабля в космос SpaceX должна получить пусковую лицензию от Федерального управления гражданской авиации США (FAA). Ранее это ведомство уже задержало возможность стартов гигантской стальной ракеты из-за оценки вреда космодрома в Бока-Чика для местной окружающей среды. Спустя несколько долгих месяцев бюрократических проволочек компании запуски все же разрешили (с экологической точки зрения), но обязали выполнить 75 пунктов обязательных мер по снижению нагрузки на природу.

Всего NASA ждет от SpaceX результаты четырех испытательных полетов до старта полноценной миссии в рамках программы «Артемида». Первый, как уже было сказано, — в декабре 2022 года. Его программа не изменилась и соответствует той, которую компания описала в заявке для регуляторов еще полтора года назад: старт из Бока-Чика, контролируемый спуск Super Heavy в Мексиканский залив, выход Starship на орбиту и сход с нее до завершения одного полного витка, приводнение корабля около Гавайских островов.

Второй орбитальный полет будет включать перекачку топлива в космосе — критически необходимая процедура для использования Starship в любых межпланетных и лунных миссиях. Детали третьей миссии пока не известны — предполагается, что она будет «длительной». И, наконец, четвертый старт — полноценная репетиция полета к Луне, посадки и взлета с нее.

До этого первому орбитальному прототипу, помимо одобрения старта регуляторами, предстоит пройти несколько обязательных тестов на Земле. Среди них — прожиг всех 33 двигателей Raptor первой ступени Super Heavy, а также «мокрая генеральная репетиция», представляющая собой отработку всех предстартовых процедур, включая полную заправку, но без непосредственно зажигания и отрыва от стартового стола.

Super Heavy и Starship на стартовом столе, вид с моря Источник изображения: Nic Ansuini, NASASpaceFlight

Отметим, несмотря на большой вес мнения представителей NASA относительно темпов развития проекта Starship, они еще не означают, что корабль действительно полетит через месяц с небольшим. Да, в отличие от оптимистичного Маска, государственные служащие обычно озвучивают более сдержанные и реалистичные оценки. Но, как ни крути, когда революционный межпланетный корабль SpaceX стал частью государственной программы освоения Луны, от безбашенного стиля работы компании в этом проекте явно пришлось отказаться. Во всяком случае, по большей части.

Лишнее тому подтверждение — последствия взрыва на стартовом столе в июле, когда во время теста турбонасосов двигателей Super Heavy под ней вспыхнули компоненты топлива. Ранее инженеры SpaceX вряд ли стали бы задерживать дальнейшую работу с прототипом более чем на пару дней.

Теперь же инцидент вызвал пристальное внимание представителей NASA и FAA: от компании Маска потребовали детально проработать процедуры безопасности, а также проанализировать все полученные данные, чтобы ни в коем случае не допустить подобного инцидента в будущем. Это не означает, что SpaceX и так бы этого не сделала, но если прототип не повредило и он может лететь, компания все равно могла запустить его, а с проблемой «хлопка» разбираться попутно и потом. Отныне приоритеты изменились.