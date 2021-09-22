У SpaceX, наконец, появились шансы получить разрешение на орбитальный запуск Starship. Но есть нюансы

Следует признать: амбициозные планы Илона Маска по освоению Марса столкнулись с суровой реальностью американской бюрократии раньше, чем предполагалось. Не успела его компания SpaceX начать тестирование системы из ускорителя Super Heavy и космического корабля Starship, как регуляторные органы высказали свое «фи». Первый орбитальный запуск исполинской ракеты никак не получит соответствующих разрешений, но наконец-то появилась надежда на положительный исход экологической оценки. Правда, космодром в Бока-Чика должен принять кое-какие расширенные меры по защите окружающей среды.

В конце прошлой недели Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) опубликовало долгожданный документ. Речь о черновике Программного отчета об экологической оценке (PEA) космодрома SpaceX в Бока-Чика при запусках Starship/Super Heavy. Одновременно с обнародованием целого вороха соответствующих PDF-файлов (сам черновик, его перевод на испанский язык, дополнения и прочие формальности) процедура перешла в одну из финальных стадий — общественное обсуждение. На этом этапе все заинтересованные американские граждане могут внести свои правки, добавить комментарии, а также запросить дополнительную информацию по проекту.

Демократия во всей красе, как говорится. Общественное обсуждение продлится до 18 октября, то есть целый месяц. По его итогам FAA внесет коррективы в отчет или проведет дополнительную оценку. До окончания всего процесса SpaceX никаких запусков выполнять со своей площадки в Техасе права не имеет (но наземные испытания проводить может). Две виртуальные встречи представителей регулятора с общественностью запланированы на 6 и 7 октября.

Кроме того, FAA ждет дополнительной оценки влияния запусков Starship/Super Heavy на благополучие редких, исчезающих и видов животных или растений с угрожающим статусом от Службы охраны рыбных ресурсов и диких животных США (U.S. Fish and Wildlife Service). Агентство пока не называет сроков предоставления своего мнения по этому вопросу, так что из-за него тоже возможны задержки в завершении всех бюрократических процедур. Илон Маск уже призвал всех неравнодушных читателей его твиттера поддержать SpaceX на общественном обсуждении. По его словам, будущее человечества на Луне, Марсе и за их пределами зависит от этой оценки FAA.

Илон Маск, тем временем, с удовольствием репостит на свою страничку в Твиттере стильные фантазии на тему будущего облика космодрома Starbase в Бока-Чика / ©Erc X, Twitter

Проблематика ситуации заключается в следующем. Когда несколько лет назад космодром в Бока-Чика находился лишь в планах SpaceX, FAA получила от компании документы на согласование запусков ракет семейства Falcon из этой локации. С тех пор фирма эксцентричного миллиардера несколько раз планы переиграла, но, чтобы не бередить неповоротливую государственную машину, разрешения получать заново никто не стал. Благо первые прыжковые и суборбитальные испытания Starship в рамках той заявки не нарушали никаких законов и норм. По крайней мере, FAA ничего против не имело.

Однако в начале лета SpaceX заявила, что проект исполинского космического корабля готов к началу орбитальных испытаний, то есть к запуску всей «связки» из Super Heavy и Starship. Со времен программ «Аполлон» и «Спейс Шаттл» ничего столь же мощного и крупного мировая космонавтика не видела, эффекты от старта подобной ракеты значительно превосходят даже Falcon Heavy. Поэтому регуляторные органы охладили энтузиазм Маска и потребовали подождать нормального разрешения на новые носители. Кроме того, планируемая частота запусков Starship/Super Heavy радикально превышает загрузку любых ранее эксплуатируемых космодромов. В общем, FAA банально не знает, как столь интенсивная космическая деятельность повлияет на окружающую среду, людей и безопасность.

«Примерка» Starship и Super Heavy на стартовом столе Starbase в Бока-Чика Источник изображения: TankWatchers, Twitter

Сейчас ведомство рассматривает два варианта: выдать SpaceX разрешение на пусковые услуги с нового космодрома или просто одобрить орбитальные испытания. В любом случае компания пока может рассчитывать не более чем на два десятка суборбитальных тестов в год и пять стартов на орбиту за тот же период. Кроме того, фирма Илона Маска должна предоставить дополнительные гарантии по устранению любых загрязнений окружающей среды и своевременного удаления обломков в случае аварийных испытаний.

Важно отметить, что в черновике PEA нет ни слова о том, одобрит FAA деятельность SpaceX в Бока-Чика или нет. Иными словами, никаких прямых намеков на положительный исход разбирательства. Но сам факт публикации документа после длительной экспертизы и многих задержек уже говорит о том, что бюрократическая машина наконец-то сдвинулась с места. Можно быть уверенным, что если ведомство откажет компании Маска в разрешении, тот не преминет пойти в суд. Даже, скорее всего, в любом случае разбирательства не избежать: навряд ли SpaceX удовлетворится всего пятью запусками в год. Но у компании в работе есть запасной план: строящиеся сейчас плавучие космодромы на базе нефтяных платформ.