В Национальном центре управления обороной прошло селекторное совещание с участием министра обороны РФ

ЦАМТО, 1 ноября. В Москве в Национальном центре управления обороной 1 ноября прошло тематическое селекторное совещание с участием министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу.

Как сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ, в самом начале совещания глава военного ведомства сообщил, что соответствии с Указом президента от 21 сентября в ходе частичной мобилизации было призвано 300 тыс. человек. "На начальном этапе имели место недостатки в деятельности военных комиссариатов, – признал Сергей Шойгу. – Но нами были приняты экстренные меры по улучшению организации их работы. Это принесло свои результаты. Все регионы направили в воинские части установленное количество мобилизованных. Генеральным штабом 29 октября даны указания о завершении призыва граждан по мобилизации".

Министр поблагодарил депутатов Государственной Думы и сенаторов Совета Федерации за оперативное принятие законов, направленных на повышение социальной защищенности призванных граждан, за которыми сохранены рабочие места, оказывается поддержка членам их семей.

Гражданам, призванным на военную службу по мобилизации, установлено денежное содержание в соответствии с занимаемой должностью, но не менее 195 тыс. руб. за календарный месяц.

На полигонах завершается боевое слаживание сформированных подразделений. Основные усилия сосредоточены на полевой выучке, умении применять средства связи, навигации и разведки. К работе привлечено свыше трех тысяч инструкторов, получивших боевой опыт в ходе специальной военной операции.

В учебных центрах осуществляется подготовка экипажей боевых машин и танков, артиллеристов, снайперов, специалистов комплексов беспилотных летательных аппаратов, радиоэлектронной борьбы и других. В районы боевых действий после проведения дополнительной подготовки и боевого слаживания направлено 87 тыс. человек.

Глава военного ведомства еще раз обратил внимание командующих войсками военных округов и Северным флотом на необходимость применения сформированных подразделений совместно с подразделениями, уже участвующими в специальной военной операции.

Далее Сергей Шойгу сообщил о том, что в ходе специальной военной операции за последние две недели уничтожено свыше 190 иностранных наемников, 74 танка, 235 других бронированных машин, две установки залпового огня "Хаймарс" и 268 автомобилей с крупнокалиберными пулеметами.

"Ударами высокоточного оружия, – сказал он, – продолжаем эффективно поражать объекты военной инфраструктуры, а также объекты, влияющие на снижение военного потенциала Украины. При этом принимаются исчерпывающие меры по недопущению гибели украинских граждан".

В свою очередь, киевский режим продолжает осуществлять террористические акции по уничтожению мирного населения и разрушению социальных объектов. Вооруженные силы Украины не прекращают обстрелы Запорожской АЭС, точек эвакуации и мест раздачи гуманитарной помощи. Сознательно наносятся прицельные удары по скоплениям гражданского населения.

"Отражаем атаки средств воздушного нападения противника, – сказал министр. – Перехвачено более двухсот реактивных снарядов "Хаймарс" за последние десять дней".

Затем он перешел к вопросам осенней призывной кампании. Сегодня в 85 субъектах Российской Федерации приступили к работе более 2700 призывных комиссии. Всего призыву подлежат 120 тыс. человек для прохождения военной службы в течение 12 месяцев. Военные комиссариаты обеспечены всеми необходимыми материальными средствами, в том числе вещевым и медицинским имуществом, средствами индивидуальной защиты.

Военнослужащие по призыву выполняют задачи в соответствии с предназначением воинских частей. При этом в зону специальной военной операции они направляться не будут.

Сергей Шойгу подчеркнул, что все военнослужащие по призыву, завершившие службу, будут отправлены домой.

Затем он перешел к тематической части совещания. Первый вопрос касался северного завоза и ликвидации экологического ущерба в Арктической зоне. 27 сентября завершена доставка материальных средств в районы Крайнего Севера и отдаленные гарнизоны Сибири и Дальнего Востока. В дислоцированные там воинские части доставлено свыше 77 тыс. тонн различного имущества, горюче-смазочных материалов и продовольствия. Созданные запасы позволят воинским частям полноценно функционировать в течение полутора лет.

В Арктической зоне продолжаем устранять последствия экологического ущерба. С 2015 года на материк вывезено более 29 тыс. тонн металлолома.

Далее министр предложил подвести предварительные итоги исполнения расходов Министерства обороны в 2022 году. Он отметил, что сбалансированность текущего бюджета Министерства обороны позволила решать задачи, поставленные перед Вооруженными Силами.

Так, обеспечено финансирование специальной военной операции, выполнены социальные обязательства перед личным составом и военными пенсионерами, реализованы специальные проекты по восстановлению инфраструктуры Донецкой и Луганской народных республик. Выделены дополнительные бюджетные ассигнования на увеличение штатной численности военнослужащих и проведение частичной мобилизации.

С 1 октября на 4% повышено денежное довольствие военнослужащих и заработная плата гражданского персонала. В течение года военные пенсии выросли на 19,5%. Показатель заключенных государственных контрактов на сегодня составил 98%. Работа по контрактации завершается до 1 декабря.

Сергей Шойгу предложил руководящему составу ВС РФ обсудить, на что нужно обратить особое внимание, чтобы завершить финансовый год с оптимальными результатами, а также то, как реализуется Концепция развития учебно-тренировочных средств Вооруженных Сил до 2027 года.

Планируется создание 68 тренажерных средств. На настоящий момент 27 из них проходят государственные испытания, по результатам которых будет организована серийная поставка образцов. По остальным работы продолжатся в соответствии с утвержденным графиком. Также решается задача по разработке комплексов тактических тренажеров. Различные учебно-тренировочные средства, собранные в единую систему, позволят моделировать тактические ситуации с учетом боевого опыта и проведения комплексных тренировок. Кроме того, использование электронных тренажеров, максимально приближенных к реальному образцу, будет способствовать формированию навыков владения боевой техникой, в три раза сократит расход дорогостоящих средств огневого поражения в ходе учений.

После испытаний данные комплексы поступят в 60 военных городков в соответствии с графиком. "До 2027 года Вооруженные Силы будут обеспечены тренажерами на 90%", – цитирует Сергея Шойгу Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.