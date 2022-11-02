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Tesla сорвала сроки выхода электропикапа

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Cybertruck
Cybertruck.
Источник изображения: Фото: Tesla.com

Tesla в очередной раз сорвала старт производства Cybertruck и сроки выхода автомобиля в продажу. Об этом сообщает Reuters.

Как стало известно журналистам агентства, массовое производство электрического пикапа планируют запустить в конце 2023 года. По словам специалистов, первую выручку с продаж Cybertruck корпорация Илона Маска получит не раньше 2024 года.

Журналисты отметили, что в октябре представители Tesla заявили, что компания продолжает подготовку своего завода в Остине для производства новых моделей автомобилей. «Мы находимся на последнем этапе для Cybertruck», — рассказал глава компании Илон Маск. Летом предприниматель обещал, что производство электропикапа запустят в середине 2023 года.

В материале говорится, что выход пикапа ждут около сотни тысяч потенциальных покупателей автомобиля, которые оставили компании депозит в размере 100 долларов. При этом точная стоимость пикапа и его характеристики неизвестны. По словам специалистов, в 2019 году Tesla планировала продавать Cybertruck за 40 тысяч долларов, но с тех пор корпорация подняла цены на все свои модели.

В конце октября Маск заявил, что Tesla выпустит дешевый электрокар. По данным журналистов Electrek, стоимость электромобиля может составить порядка 25 тысяч долларов или около 1,5 миллиона рублей.

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