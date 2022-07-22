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Названы сроки появления электропикапа Tesla

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Cybertruck
Cybertruck.
Источник изображения: Фото: Tesla.com

Илон Маск пообещал, что производство электропикапа Tesla стартует в середине 2023 года. Об этом сообщает издание TechCrunch.

Во время телефонного разговора с инвесторами глава Tesla заявил, что электрический пикап Cybertruck начнут производить не раньше лета 2023 года. «Мы все еще ожидаем, что Cybertruck будет запущен в производство в середине следующего года», — подчеркнул предприниматель.

Также Маск рассказал, что считает электропикап хорошим автомобилем: «Мы очень рады этому продукту. На самом деле, это может быть наш лучший продукт». По словам журналистов, руководитель американского автопроизводителя не стал называть сроков появления Cybertruck в продаже.

«Мы выйдем на новый уровень простоты и производственных улучшений с Cybertruck и будущими продуктами, о которых мы не совсем готовы говорить сейчас», — заметил Маск в разговоре с инвесторами. Топ-менеджер сообщил, что будет «очень интересно» представить эти продукты в будущем.

Tesla Cybertruck — полноприводный электромобиль-пикап с запасом хода до 500 миль — был анонсирован в ноябре 2019 года. Маск неоднократно говорил, что производство машины сопряжено с трудностями.

Осенью стало известно, что Tesla не успеет выпустить электрический пикап Cybertruck до 2022 года. О срыве релиза автомобиля впервые сообщили в августе 2021 года.

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Страны
США
Компании
Tesla
Персоны
Илон Маск
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