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ТАСС

Глава МИД Японии планирует обсудить с коллегами по G7 Украину и ситуацию в Азии

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Ёсимаса Хаяси
Ёсимаса Хаяси.
Источник изображения: regnum.ru

Японский министр заявил, что считает крайне важным "продолжать санкционное давление на Россию и оказывать при этом поддержку Украине"

ТОКИО, 1 ноября. /ТАСС/. Глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси планирует 3-4 ноября обсудить со своими коллегами по Группе семи (G7) ситуацию вокруг Украины, а также обстановку в Азии.

"На переговорах глав МИД G7 мы будем обсуждать Украину, ситуацию в Индо-Тихоокеанском регионе и ситуацию в других регионах", - сказал он во вторник на пресс-конференции, говоря о повестке встречи, запланированной в германском Мюнстере (федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия) на западе страны.

Помимо участия во встрече министров G7, Хаяси во время визита в Германию планирует также провести переговоры с германской стороной в формате "два плюс два". Японский министр и его германская коллега Анналена Бербок встретятся лично, а их коллеги из министерств обороны Ясукадзу Хамада и Кристине Ламбрехт подключатся по видеосвязи. С ними также планируется обсудить Украину, ситуацию в Азии, проблему КНДР, отметил Хаяси.

Говоря о ситуации вокруг Украины, японский министр заявил, что считает крайне важным "продолжать санкционное давление на Россию и оказывать при этом поддержку Украине". Приостановка зерновой сделки, по его словам, вызывает сожаление в Токио. В этой связи Япония будет следить за тем, какое влияние это окажет на мировую ситуацию с продовольствием, добавил Хаяси.

Минобороны РФ сообщило 29 октября, что из-за террористического акта, совершенного "киевским режимом при участии специалистов Великобритании" против кораблей Черноморского флота и гражданских судов, задействованных в обеспечении безопасности зернового коридора, "российская сторона приостанавливает участие в реализации соглашений по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов". 

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