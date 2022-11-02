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ТАСС

В Госдепе заявили, что Блинкен и Ван И провели продуктивный разговор

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Министр иностранных дел Китая Ван И выступает по итогам встречи в Токио
Министр иностранных дел Китая Ван И выступает по итогам встречи в Токио.
Источник изображения: © AP Photo / Behrouz Mehri/Pool Photo via AP

Госсекретарь не услышал от министра иностранных дел Китая ничего нового по позиции в отношении СВО

ВАШИНГТОН, 31 октября. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен не услышал от министра иностранных дел Китая Ван И в состоявшемся между ними в воскресенье телефонном разговоре ничего нового применительно к позиции Пекина по специальной военной операции России на Украине. Об этом заявил в понедельник на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.

"Считаю, справедливым было бы сказать следующее: госсекретарь Блинкен минувшим вечером не услышал ничего, что мы не слышали ранее, когда дело касается подхода КНР к войне России против Украины", - отметил официальный представитель американского внешнеполитического ведомства.

Он охарактеризовал беседу Блинкена и Ван И как "продуктивную, полезную, <...> профессиональную". Согласно изложенной Прайсом информации, разговор продолжался около 70 минут. 

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Китай
Россия
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Украина
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