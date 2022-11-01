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Опытный образец боевой машины пехоты Б-18 с боевым модулем «Эпоха»

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Распространено видео из Кургана с заснятым изготовленным АО "Курганский машиностроительный завод" опытным образцом боевой машины пехоты Б-18, представляющей собой модифицированное шасси БМП-2 с усиленной защитой, оснащенное разработанным АО "Конструкторское бюро приборостроения им. академика А. Г. Шипунова" (КБП, Тула) безэкипажным боевым модулем ТКБ-973 "Эпоха" (32Б01).

Опытный образец боевой машины пехоты Б-18, представляющей собой модифицированное шасси БМП-2 с усиленной защитой, оснащенное разработанным АО "Конструкторское бюро приборостроения им. академика А. Г. Шипунова" безэкипажным боевым модулем ТКБ-973 "Эпоха" (32Б01). Курган, октябрь 2022 года (с) кадр из видео из социальных сетей

Судя по видео, модуль "Эпоха" установлен на данном образце в упрощенной комплектации, без ряда датчиков и элементов системы управления огнем и без пусковой установки разработанного КБП нового управляемого ракетного комплекса "Булат" с малогабаритными ракетами. При этом сохранены 57-мм автоматическая пушка низкой баллистики и пусковые установки ПТУР "Корнет-Д".

Напомним, что модель БМП-2 (Б-18) с установленным боевым модулем "Эпоха" впервые демонстрировалась в августе 2017 года на Международном военно-техническом форуме "Армия-2017", вместе с моделью БМП Б-19, представляющей собой установку модуля "Эпоха" на шасси БМП-3.

Министерство обороны Российской Федерации подписало на форуме "Армия-2017" контракт с холдингом АО "НПО "Высокоточные комплексы" и входящим в состав последнего КБП на поставку в 2019 году опытной партии БМП-3 (Б-19) с боевым модулем "Эпоха". Данная опытная партия боевых машин пехоты Б-19 из 12 единиц была фактически поставлена Министерству обороны в 2020 году, и сентябре 2021 года три поставленные машины Б-19 были продемонстрированы в ходе учений "Запад-2021" на полигоне Мулино в Нижегородской области.

О развитии проекта Б-18 на базе БМП-2 в последнее время не было сведений в открытых публикациях, однако в выступлениях руководства АО "Курганский машиностроительный завод" упоминались "предложения военных по возобновлению выпуска БМП более раннего поколения или их капитальному ремонту с элементами модернизации".

Нельзя не признать, что появление опытного образца Б-18 в очередной раз свидетельствует о продолжающемся в России в последние годы хаосе в программах развития бронетанковой техники, приведшего к появлению и параллельной разработке и отработке просто фантасмагорического количества образцов без какого-либо практического результата в виде массового серийного производства и поступления в войска.

Модель БМП-2 (Б-18) с установкой необитаемого боевого модуля "Эпоха" в экспозиции Международного военно-технического форума "Армия-2017", август 2017 года (с) otvaga2004.mybb.ru и vestnik-rm.ru

Видео прототипа Б-18:

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
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Страны
Россия
Продукция
БМП-2
БМП-3
Корнет
Эпоха БМ
Компании
КБП
Курганмашзавод
Минoбороны РФ
Проекты
2020-й год
Военные учения
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