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ТАСС

Постпред РФ в Женеве заявил об отсутствии у Киева инициатив по урегулированию конфликта

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Постоянный представитель РФ при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов
Постоянный представитель РФ при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов.
Источник изображения: Михаил Метцель/ ТАСС

По словам Геннадия Гатилова, платформы для проведения переговоров не существует

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Никакой платформы для проведения переговоров по урегулированию на Украине не существует, от Киева нет активных предложений. Об этом заявил постоянный представитель России при женевской штаб-квартире ООН Геннадий Гатилов в интервью газете "Известия".

"Никаких активных предложений, которые могли бы быть взяты за основу для последующих политических контактов, нет. К сожалению, надо признать, что на данный момент платформы для проведения дипломатических переговоров по урегулированию этого кризиса нет", - отметил дипломат.

Он подчеркнул, что позиция Киева о необходимости отвода российских войск "не может быть отправной точкой для переговоров".

По словам Гатилова, конструктивная роль ООН в случае с украинским кризисом проявилась только при заключении зерновой сделки. "Никаких других ролей или политического участия, посредничества нет. Хотя, может быть, если бы в секретариате ООН более объективно оценивали ситуацию, то какую-то роль они и могли бы сыграть. Но в нынешней обстановке таких предпосылок нет", - сказал российский постпред.

Он также подчеркнул, что, свернув работу зернового коридора атаками на корабли, которые обеспечивали его безопасность, "киевский режим в очередной раз выстрелил в ноги себе и своим западным покровителям". 

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