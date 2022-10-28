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ТАСС

Путин заявил, что в феврале 2022 года не предупреждал Си Цзиньпина о планах проведения СВО

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Переговоры президента РФ В. Путина с председателем КНР Си Цзиньпином
Переговоры президента РФ В. Путина с председателем КНР Си Цзиньпином.
Источник изображения: © POOL

Президент РФ добавил, что Россия с уважением относится к позиции Китая о необходимости мирным путем урегулировать ситуацию на Украине

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин заявил, что он во время визита в Китай в феврале 2022 года не предупреждал председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина о планах проведения специальной военной операции (СВО).

"Нет", - сказал Путин в четверг на пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай", отвечая на вопрос, предупреждал ли он о планах проведения СВО председателя КНР Си Цзиньпина в ходе своего визита в Китай в феврале 2022 года.

Отвечая на вопрос, не обиделся ли на это председатель КНР, президент отметил, что "китайский лидер - не такой человек, который высказывает обиду в отношении чего-либо". "Он самодостаточный лидер мирового масштаба. У нас нет такой необходимости в этом (уведомлять КНР о планах проводить СВО - прим. ТАСС). Мы принимаем суверенные решения - и Россия, и Китайская Народная Республика. Поэтому Китай прекрасно видит, что значат для России стремления Запада продвинуть инфраструктуру блока НАТО к нашим границам, объективно оценивает эти ситуации. Так же как и видит, что происходило на Донбассе в последние восемь лет", - пояснил он.

По его словам, КНР "прекрасно в состоянии оценить последствия и причины госпереворота в Украине в 2014 году".

"Конечно, Китайская Народная Республика, руководство Китая выступает за прагматичное, сбалансированное решение кризиса, который имеет место быть на Украине, мирным путем. И мы с уважением относимся к этой позиции", - резюмировал президент. 

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Китай
Россия
Украина
Персоны
Путин Владимир
Проекты
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