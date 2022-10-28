Путин заявил о временном отставании США от России по гиперзвуковому оружию

США пока не догнали Россию в области гиперзвукового оружия. О временном отставании Вашингтона от Москвы в этой сфере на пленарном заседании клуба «Валдай» заявил президент России Владимир Путин, трансляция доступна на официальном сайте мероприятия.

Глава государства отметил, что Россия «готова к решению любых вопросов». «Мы же не отказываемся. Мы в декабре прошлого года предложили США продолжить диалог по стратегической стабильности. Они нам ничего не ответили. Тишина. Если хотят, мы готовы. А если не хотят — не надо», — сказал Путин.

Президент добавил, что в настоящее время Россия развивает современные технологии и средства доставки, включая гиперзвуковое оружие.

«Нам, в принципе, ничего не нужно, мы самодостаточно себя чувствуем. Да, понятно, что когда-то они нас догонят и по гиперзвуковому оружию, это очевидно. Высокотехнологичная страна, это только вопрос времени. Но пока не догнали, у нас все есть», — сказал глава государства.

В октябре главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко заявил, что российские системы противоракетной и противовоздушной обороны (ПРО — ПВО) С-500 «Прометей» могут стать ответом на создаваемое США гиперзвуковое оружие.