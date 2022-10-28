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В России ответили на испытания американского гиперзвукового оружия

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Новейшая зенитная ракетная система С-500 на полигоне Капустин Яр
Новейшая зенитная ракетная система С-500 на полигоне Капустин Яр.
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ

Российские системы противоракетной и противовоздушной обороны (ПРО — ПВО) С-500 «Прометей» могут стать ответом на создаваемое США гиперзвуковое оружие. Об этом РИА Новости заявил главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

«Несмотря на отдельные неудачи в предшествующий период, США продолжают последовательную работу по созданию гиперзвукового оружия. Этот процесс, безусловно, завершится его принятием на вооружение американской армии», — сказал эксперт.

По его оценке, российская сторона должна исходить из того, что Соединенные Штаты будут располагать гиперзвуковыми ракетами в ближайшие три-пять лет. Согласно данным Коротченко, к этому времени Россия должна нарастить производство новейших систем С-500 «Прометей», способных поражать широкий спектр атакующих целей, включая гиперзвуковые аппараты.

В конце октября агентство Reuters сообщило, что Министерство обороны США провело успешные испытания компонентов гиперзвукового оружия.

В июне в ходе встречи с выпускниками российских военных училищ президент России Владимир Путин заявил, что Вооруженные силы страны начали получать не имеющие аналогов в мире системы С-500.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
С-500
Персоны
Путин Владимир
Проекты
ГЗЛА
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