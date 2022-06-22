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Российские военные начали получать комплексы С-500

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С-500
С-500.
Источник изображения: МО РФ

Вооруженные силы России начали получать не имеющие аналогов в мире системы противовоздушной обороны (ПВО) ПРО С-500 «Прометей». Об этом в ходе встречи с выпускниками российских военных училищ сообщил президент России Владимир Путин, его цитирует «Интерфакс».

«Помимо уже испытанного на поле боя нового оружия, в войска начали поступать не имеющие аналогов в мире комплексы ПВО и ПРО С-500», — заявил российский лидер.

Глава государства также заверил, что Россия будет развивать и укреплять свои вооруженные силы. По его словам, приоритетом в этом направлении станет оснащение армии новейшим вооружением.

Ранее военный эксперт Алексей Леонков рассказал, в чем заключается уникальность новейшей системы ПВО С-500 «Прометей». Он пояснил, что «Прометей» уникален тем, что по характеристикам занимает промежуточное положение между комплексами противовоздушной и противоракетной обороны, как бы связывая их в единое целое. По его мнению, когда С-500 поступит на вооружение армии, у России сформируется единая воздушно-космическая эшелонированная система обороны.

С-500 («Прометей») — российский зенитно-ракетный комплекс, разрабатываемый как новое поколение зенитных ракетных систем. Радиус поражения С-500 составляет порядка 600 километров.

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Страны
Россия
Продукция
С-500
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
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