Белый дом не считает, что слова Путина говорят об изменении стратегии РФ по Украине

Президент РФ, выступая на Валдайском форуме, назвал главной целью специальной военной операции помощь Донбассу, но не стал раскрывать конкретные планы Генерального штаба

ВАШИНГТОН, 27 октября. /ТАСС/. Стратегические цели России на Украине не изменились, хотя в военном плане ее вооруженные силы действительно сейчас сфокусировали действия в Донбассе и на юге страны. Такое мнение высказалв четверг на брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби, отвечая на вопрос журналиста о том, считают ли в Белом доме, что слова президента РФ Владимира Путина о задачах специальной военной операции могут свидетельствовать об изменениях целей России.

Ранее в четверг президент РФ Владимир Путин, выступая на Валдайском форуме, назвал главной целью специальной военной операции (СВО) помощь Донбассу, но не стал раскрывать конкретные планы Генерального штаба.

"Мы не считаем, что стратегические цели Путина изменились", - сказал Кирби. "В военном же отношении - да, российские войска сконцентрированы, в основном, в Донбассе и на юге", - утверждал он.

"Так что с операционной точки зрения они сфокусировались на Донбассе и на юге. Особенных перемен мы там не видим, россияне и украинцы продолжают сражаться в тех же местах, что и несколько дней назад", - добавил представитель Белого дома.

Кирби при этом отметил, что в Белом доме намерены ознакомиться с выступлением Путина целиком, когда оно завершится, и уже потом комментировать его подробнее.