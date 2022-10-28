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Военное обозрение

Экс-сенатор из США назвал свою версию об организаторах диверсии на «Северных потоках»

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Источник изображения: topwar.ru

Отставной полковник и экс-сенатор Ричард Блэк из США назвал организаторов диверсии на «Северных потоках». Он высказал свои соображения по поводу взорванных ниток российских газопроводов СП-1 и СП-2, проложенных по дну Балтийского моря.

Он уверен, что в подрыве трубопроводов замешаны Соединенные Штаты. По его мнению, лишь несколько государств мира обладают техническими возможностями для проведения подобной диверсии, и все они состоят в Североатлантическом альянсе. К тому же это крайне затратная операция. Поэтому Блэк сразу исключил из круга подозреваемых киевский режим.

У кого были средства для подрыва газопровода? Точно не у Украины, только если ей кто-то не помог

- рассуждает бывший член конгресса США.

По его мнению наиболее веские мотивы для совершения подрыва были у американцев, поэтому отставной офицер считает, что это сделали именно они.

Моя догадка – это сделали США. Именно они имеют и средства, и возможность, и мотив

- сказал Ричард Блэк.

В конце сентября стало известно о крупной утечке природного газа из газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2». Вскоре выяснилось, что их причиной стали подводные взрывы. Спустя несколько недель в российской компании «Газпром» сообщили, что в местах повреждений трубы заполнены морской водой.

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Страны
США
Украина
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