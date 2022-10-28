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ЦАМТО

Ежегодные расходы на оборону Австралии в предстоящий трехлетний период превысят 2% ВВП

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Военнослужащий ВС Австралии
Военнослужащий ВС Австралии в экипировке, созданной по программе "Лэнд 125 3В.
Источник изображения: wargamesfactory.lefora.com

ЦАМТО, 27 октября. Расходы Австралии на оборону в 2022/23 финансовом году составят 48,7 млрд. австралийских долл. (около 30,7 млрд. долл. США) или 1,96% ВВП.

Как сообщает Janes.com, об этом объявило правительство страны 25 октября в первом бюджетном заявлении (прим.ЦАМТО: результат первого чтения законопроекта в парламенте Австралии).

Отмечается, что финансирование оборонного сектора оказалось несколько ниже в процентах от ВВП, чем это прогнозировало предыдущее правительство в мартовском бюджете (2,11% ВВП), что объясняется более высоким, чем ожидалось, экономическим ростом.

Финансирование сферы обороны на трехлетний плановый период, по предварительным оценкам, составит: 52,1 млрд. австралийских долл. в 2023/24 ф.г. (2,12% ВВП), 54,2 млрд. австралийских долл. в 2024/25 ф.г. (2,11% ВВП) и 56,6 млрд. австралийских долл. в 2025/26 ф.г. (2,1% ВВП).

В бюджетном заявлении отмечается, что по статье "капитальные расходы" в 2022/23 ф.г. будет выделено 16,2 млрд. австралийских долл., в 2023/24 ф.г. – 18,4 млрд. австралийских долл., в 2024/25 ф.г – 19 млрд. австралийских долл., в 2025/26 ф.г. – 20,2 млрд. австралийских долл.

Как сообщается, Управление радиотехнической обороны (Defence Signals Directorate – DSD) ВС Австралии в 2022/23 ф.г. будет профинансировано в сумме 1,7 млрд. австралийских долл., в 2023/24 ф.г. расходы по этой статье, как ожидается, возрастут до 2,3 млрд. австралийских долл.

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Страны
Австpалия
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