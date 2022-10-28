Фрегат ВМС Германии Sachsen успешно поразил на испытаниях БПЛА лазерным оружием

Источник изображения: topwar.ru

Немецкие военно-морские силы применили демонстратор лазерного оружия для поражения беспилотных летательных аппаратов. Фрегат Sachsen атаковал беспилотные летательные аппараты на малой и сверхмалой дистанции в Балтийском море, в районе полигона Путлос.

Лазерные системы оружия для ВМС будут особенно полезны в контексте защиты кораблей от беспилотных летательных аппаратов и роев дронов. Также они смогут поражать атакующие катера на близком расстоянии. Но система также может быть использована и для поражения управляемых ракет.

Лазерный демонстратор работает на основе технологии спектральной связи, которую немецкая оборонная компания Rheinmetall исследует на протяжении многих лет. Основные эксплуатационные данные демонстратора включают масштабируемую выходную мощность до 20 кВт с высокой фокусировкой луча, что в будущем позволит поражать широкий спектр воздушных и иных целей.

Испытания лазера начались в ноябре 2021 года. Тогда группа по интеграции ARGE завершила его успешными заводскими приемочными испытаниями на полигоне Rheinmetall в Унтерлюсе. Затем лазер был установлен на борту фрегата Sachsen в Киле.

В июле 2022 года первые испытания нового оружия состоялись в заливе Эккернферде, что неподалеку от Технического центра Бундесвера по кораблям и военно-морскому оружию, морским технологиям и исследованиям в Сурендорфе.

В процессе испытаний проверяющими от командования ВМС были проанализированы возможности различных датчиков, в том числе комплекта электрооптических датчиков ARGE и радара.

Также командование проверило качество взаимодействия между компонентами и процедурами во всей оперативной последовательности от захвата цели до поражения. Испытания включали несколько очень реалистичных сценариев взаимодействия. Планирование испытаний и обеспечение различных типов целей на суше, на море или с воздуха осуществлялись и организовывались Федеральным управлением бундесвера по оборудованию, информационным технологиям и поддержке в эксплуатации (BAAINBw).

На испытаниях присутствовали руководитель проекта морских демонстраторов в MBDA Deutschland Даниэль Грубер и доктор Маркус Юнг, отвечающий за разработку лазерного оружия в Rheinmetall Waffe Munition GmbH. Они также могли сделать определенные выводы об испытываемом вооружении нового уровня.

Уверенная командная работа двух партнеров по ARGE сыграла ключевую роль в интеграции полнофункционального высокопроизводительного демонстратора на борту фрегата

- рассказал затем изданию Даниэль Грубер.

Источник изображения: topwar.ru

Как пишет Naval News, боевые стрельбы корабля ВМС ФРГ стали особенным событием для немецкого флота. Экипаж фрегата смог доказать возможности лазера в полной мере, что позволяет строить дальнейшие планы по его использованию в боевой обстановке.

Прошедшие испытания делают возможным и дальнейшее использование лазерного оружия германскими вооруженными силами – не только военно-морскими силами, но и сухопутными войсками. Планируется проводить испытания до 2023 года, при этом немецкие военные будут экспериментировать с различными сценариями.