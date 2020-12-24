Перспективный переносной ракетный комплекс для бундесвера.

Конфликты на востоке Украины и в Сирии обозначили необходимость оснащения пехоты бундесвера более современным вооружением для поражения противника в укрытиях и в бронированной технике на близкой и средней дистанции. По оценкам немецкого командования, состоящие на вооружении в настоящее время системы уже не гарантируют огневого превосходства против целого спектра целей. В этой связи актуальным становится поиск нового решения, вариантом которого может стать переносной ракетный комплекс.

В дополнение к требованию повышения точности, дальности и пробиваемости будущее оружие должно стать легче и проще в обращении.

По мнению специалистов, появился достаточно широкий спектр целей и угроз, выходящий за пределы возможностей, средств поражения современной пехоты. Он варьируется от пулемета в бункере из мешков с песком до боевого танка с реактивной броней и системами активной защиты (Active Protection System, APS). Для быстрого и точного воздействия на такие цели пехота располагает переносным оружием. Как правило, оно применяется с плеча (другое название "плечевое оружие") и имеет общий вес до 15 кг.

Текущее состояние дел в бундесвере

ВС Германии последовательно модернизирует свой арсенал подобных средств поражения. В нем не только были восстановлены в небольших количествах преемники проверенных систем, но и поставлены в войска новые образцы.

Так, семейство гранатомета "Панцерфауст 3" (Panzerfaust 3, PzF 3) пополнилось комплексом "Панцерфауст 3-IT" производства Dynamit Nobel Defense (DND). Аббревиатура IT обозначает улучшенный тандемный заряд (Improved Tandem). Модель имеет дальность стрельбы до 600 м и может пробивать стальную броню без реактивной защиты толщиной до одного метра или 800 мм с реактивной защитой. Это оружие способно эффективно поражать любую боевую технику противника, за исключением танков оснащенных APS.

"Панцерфауст 3IT"

Кроме того, для семейства "Панцерфауст 3" выпускается вариант выстрела с многоцелевой проникающей осколочной боевой частью (БЧ). Модель получала обозначение "Бункерфауст" (Bunkerfaust, Bkf). БЧ подрывается с небольшим замедлением после пробития преграды, обеспечивая поражение живой силы за укрытием. При дальности стрельбы до 400 м эффективность "Бункерфауст" достигает 240 мм железобетона.

"Бункерфауст"

На начальном этапе (с 2017 г.) для сил специального назначения (СпН), а затем и для других родов войск, закупается многоцелевой переносной комплекс "Виркмиттель 90" (Wirkmittel 90) производства той же DND. Это баллистическое многоцелевое оружие имеет калибр 90 мм и вес около 11 кг (включая прицел). Оно способно поражать легко бронированные точечные цели на расстояние до 600 м, а площадные цели (в режиме воздушного подрыва) на расстояние до 1200 м. Первые партии уже переданы в войска. В ближайшем будущем, как заявил производитель, семейство "Виркмиттель" получит дополнительную оптимизацию с точки зрения могущества, точности и веса.

"Виркмиттель 90"

Краткий обзор показывает, что в настоящее время бундесвер, имея на вооружении семейства "Панцерфауст 3" и "Виркмиттель 90", располагает достаточно широким спектром переносного вооружения, применяемого с плеча. Вместе с тем, это баллистическое оружие при высокой точности не допускает последовательное наведение снаряда на цель после выстрела. По мнению некоторых специалистов, этот аспект существенно сужает возможности его применения в условиях современного боя.

Модифицированный гранатомет или переносной ракетный комплекс

В августе 2018 г. бундесвер инициировал разработку новой модификации "Виркмиттель". Планируется закупить около 3100 комплексов для сил СпН. Согласно публикациям, наряду с DND интерес к заявке проявили и другие производители.

"Легкий Виркмиттель 1800+"

Стартовавшая инициатива "Легкий Виркмиттель 1800+" (Leichtes Wirkmittel 1800+, далее – ЛВМ 1800+) призвана обеспечить силы СпН дополнительным высокоточным средством поражения с дальностью, превышающей возможности "Виркмиттель 90". Заявляется, что новое изделие гарантирует силам СпН огневое превосходство в любых видах вооруженных конфликтов и в миссиях по поддержанию мира с симметричными и асимметричными сценариями.

По спецификации Федерального ведомства по вооружениям, информационным технологиям и использованию бундесвера (BAAINBw), ЛВМ 1800+ должен надежно и эффективно воздействовать на противника на дальности более 1800 м. Быть пригодным к применению в любых условиях обстановки, днем и ночью. С первого выстрела поражать стационарные и подвижные объекты, цели внутри и за укрытиями. Уничтожать противника в объектах инфраструктуры, против которых требуемый эффект достигается, благодаря быстроте действий и точности огня.

В качестве прицельного приспособления намечено использовать смонтированный на "Виркмиттель 90" прицел Dynahawk от компании HENSOLDT.

Прицел Dynahawk

Стартовавшая инициатива привлекательна для руководства DND значительной перспективой для производства. В настоящее время ЛВМ 1800+ актуален, главным образом, для сил СпН. Однако, компания исходит из того, что после закупок для сил СпН оружие заинтересует и другие виды ВС и рода войск бундесвера. Подобная стратегия уже успешно реализована для всех участников в отношении "Виркмиттель 90". С одной стороны, ВС получили дополнительные огневые возможности. С другой, высокие объемы продаж обеспечили снижение цены изделия и поддержали интерес производителя к дальнейшему развитию оружия.

По мнению экспертов, соответствующие решения имеют компании MBDA Deutschland и Eurospike GmbH, а также резидентское совместное предприятие компаний Diehl Defense, Rheinmetall и Rafael, расположенное в г. Рётенбах на Пегнице (Röthenbach a. d. Pegnitz). Все они проявили интерес к участию в конкурсе, что позволяет Федеральному ведомству рассчитывать минимум на два предложения. Инициатива стала актуальна настолько, что промышленность ожидает объявления конкурса не позднее 2019 г.

Ракетный комплекс Spike SR

Противотанковый переносной ракетный комплекс (ПРК) малой дальности "Спайк СР" (Spike SR, Short Range) разработан компанией Eurospike. Это компактное оружие, действующее по принципу "выстрелил-забыл". Согласно данным производителя, ракета комплекса обладает тандемной БЧ. Она позволяет успешно и точно поражать современные боевые танки с реактивной броней на дальности до 1,5 км. Принцип "выстрелил-забыл" приводит к тому, что управляемая ракета (УР) после захвата цели летит на нее самостоятельно. В результате обеспечивается точное поражение движущихся целей.

Общий вес комплекса вместе с оптикой – менее 10 кг. Производитель сертифицировал свое изделие и уже заключил контракты в двух государствах. В одну из стран Spike SR поставлен и принят на вооружение. В другой, стране НАТО, комплекс принимается на вооружение.

Переносной ракетный комплекс Spike SR

Принципы работы В состав головки самонаведения (ГСН) Spike SR наряду с электроникой сопровождения цели входят CMOS-камера дневного и ночного видения и неохлаждаемый инфракрасным сенсор. Сенсор чувствителен в длинноволновом инфракрасном диапазоне и имеет разрешение в один мегапиксель.

Блок управления и контроля (CLU, Command Launch Unit) состоит из дисплея (окуляра) и элементов, необходимых для управления пуском ракеты. Они окружают пусковую трубу с ракетой и могут использоваться несколько раз. Изображение цели передается на сенсоры ракеты. Такая схема обеспечивает применение оружия днем и ночью без установки дополнительного оборудования ночного или тепловидения. Электроника ПРК в процессе наведения и сопровождения цели объединяет данные от сенсоров. Отмечается, что после пуска ракеты процесс сопровождения цели отличается высокой стабильностью.

Вариант для Германии Как заявил новый директор EuroSpike GmbH Вольфганг ХЕРРНБЕРГЕР (Wolfgang HERRNBERGER), оружие является компактным, надежным в использовании и постоянно модернизируемым. Производитель намерен использовать это обстоятельство и предложить бундесверу наиболее подходящий вариант Spike SR.

Вероятно, речь идет о многофункциональной версия оружия, обозначаемой MELLS 2000+ (Mehrrollenfähiges Leichtes Lenkflugkörper-System). Модель в значительной степени базируется на модификации SR, но ее боеголовка заменена на многоцелевую фугасно-осколочную. Это позволяет УР на дальности до 2000 м точно поражать бункеры, позиции, легко защищенные транспортные средства и группы пехоты. Поскольку бундесвер в оптике хотел бы основываться на профильном использовании прицела Dynahawk, он смог бы частично заменить CLU. В этом случае потребовались бы специальные органы управления, чтобы не использовать дополнительную оптронику для применения оружия ночью. Такой вариант модели позволил бы не только сэкономить расходы, но и снизить вес изделия.

Система MELLS 2000+

Ракетный комплекс Enforcer

Собственная разработка компании MBDA переносной ракетный комплекс "Инфорсер" (Enforcer) уже давно демонстрируется на соответствующих мероприятиях и выставках и снискал значительный международный интерес.

Управляемая ракета ПРК имеет вес около семи килограмм. Она разработана для быстрого и точного поражения спешившимся личным составом движущихся целей на дальности до 2000 м.

Переносной ракетный комплекс Enforcer

Согласно информации компании, в рамках разработки производитель уже несколько раз успешно протестировал ракету. В ходе опытных пусков на 1000 до 2000 м получено несколько очень точных попаданий. Тесты подтвердили ожидания от головки самонаведения, которая каждый раз направляла ракету в центре цели. В одном из испытаний использовалась новая легкая пусковая труба из карбона, специально разработанная в Италии.

Переносной ракетный комплекс Enforcer рассматривается в качестве более точной, легкой и, главное, менее дорогой компактной ракеты для вооружения подразделений пехоты и спецназа. Он может применяться денем и ночью и обслуживаться одним стрелком.

Модель предназначена для поражения статичных и подвижных, небронированных и легко бронированных целей, целей в укрытиях, а также простой инфраструктуры. Она совместима с прицелом от "Виркмиттель 90".

Вариант модификации Изначально компания MBDA сконструировала Enforcer "с запасом". В частности, изучается вариант изделия класса "воздух-земля". С этой целью разработана и успешно испытана полуактивная лазерная ГСН (Semi-Aktiver-Lasersuchkopf, SAL). В будущем производитель намерен также адаптировать Enforcer для применения с тактических БПЛА или легких вертолетов поддержки.

В отличие от 70 мм ракет, Enforcer получит большую дальность полета и возможности поражать цели под большими углами (например, на три часа от направления полета носителя). В этом случае ракета получает предварительную информацию о положении цели относительно ее собственного места и направления полета. После пуска ракету на цель направляет блок управления и навигации. Заключительное наведение выполняет ГСН в сочетании с лазерной подсветкой цели с самолета или с земли.

Будущее противотанкового оружия

Согласно тематическому докладу командования СВ Германии «Как сухопутные войска ведут бой в будущем?» (Wie kämpfen Landstreitkräfte künftig?), в будущем операции все чаще будут проводиться в городских районах. В этих условиях противотанковая защита войск только тогда станет многообещающей, когда используемые системы оружия смогут применяться даже из закрытых помещений и на расстояниях менее 50 м. В настоящее время подобного можно достичь исключительно ручным противотанковым оружием. Современный переносной ракетный комплекс имеет настильную траекторию и значительно большую минимальную дальность полета УР и предназначается для применения на большем расстоянии.

По оценкам аналитиков, с распространением систем активной защиты нужно исходить из того, что сегодняшнее противотанковое оружие к границе своих возможностей. Вместе с тем, личному составу, действующему в пешем строю, необходимо дать шанс в противоборстве с боевой техникой с активными системами защиты. Для этого нужно либо продолжать развивать концепцию и тактику отрядов по уничтожению танков, либо совершенствовать сами переносные противотанковые системы оружия.

На стороне вооружения стоит преемник семьи "Панцерфауст 3" от DND комплекс RGW 110 в стартовых блоках. Модель реализует концепцию слияния высокой эффективности боеголовки с преимуществами эргономики и точности семейства "Виркмиттель".

Сравнение "Панцерфауст 3" и RGW 110

Система все еще находится в последней фазе разработки. Производитель спроектировал RGW 110 с возможностью дальнейшей модернизации. Во-первых, возможно поставлять оружие в базовой конфигурации с обычной тандемной БЧ. Другой вариант – включение в поставку боеголовок против APS.

Пути борьбы с активной системой защиты

По мнению экспертов, принципиально существуют три подхода реализации такой концепции.

Первый вариант - перенасыщение APS. Поскольку системы защиты не могут одновременно отражать бесконечное количество подлетающих выстрелов, при одновременной многократной стрельбе появляется шанс, что одна из боеголовок достигнет своей цели. Этот подход является теоретически возможным, но потребует высокой степени координации и объединения значительного количества сил и средств.

Другим подходом является ослепление APS электронными средствами, осколками или мультиспектральным туманом. Целью является кратковременное ослепление, либо полное повреждение сенсоров активной защиты (оптики, оптоники, РЛС и т. п.). В этом случае танк поражал бы снаряд (выстрел) следующий с временной задержкой. Для этого варианта также необходима координация. Однако, в стрессовых ситуациях – которыми абсолютно точно считается борьба пехоты с танками – такая координация не всегда достижима.

Третий способ – это способность самого противотанкового снаряда самостоятельно преодолеть APS. Такой подход позволяет как можно дальше оставлять усилия на использование оружия на низком уровне.

Западная промышленность уделяет разработке этих концепций большое вниманием. Не только DND, но и компания Saab Bofors Dynamics Switzerland (SBDS) заявили о наличии у них зрелых разработок, над доведением и реализацией которых они работают.

Подход SBDS основан на целостном и системном подходе, который предоставляет модульные решения для существующих и вновь разработанных систем. Спектр варьируется от оптимизированного кумулятивного заряда "длительного замедления" (long stand-off) до систем "измельчения" на основе запатентованной технологии Skjoll.

Атака сверху Наряду с этим, шведская Saab с разработанной для Великобритании системой легкого противотанкового оружие следующего поколения (Next Generation Light Anti-Tank Weapon, NLAW) вступил на нетрадиционный путь противотанковой обороны. Имеющийся на рынке и находящийся в эксплуатации NLAW поражает танк не прямым попаданием, а сверху. В способе атаки сверху – поражающий элемент с настильной траекторией направляется над реальной целью и непосредственно над танком инициирует заряд, направленным вниз. Образованная кумулятивным зарядом струя пробивает броню танка сверху, что дает много преимуществ.

Next Generation Light Anti-Tank Weapon

Во-первых, броня в этом месте слабее, а крыша не формирует эффективной защиты от такого типа поражения. В городской среде APS может не рассматривать такой выстрел, как опасность. Она классифицирует снаряд, как пролетающий мимо. Против легко бронированных целей путем простого переключения NLAW работает в режиме прямой атаки и используется для прямого попадания. Наконец, поражение сверху имеет другое недооцененное преимущество. От стрелка более не требуется наводит оружие на танк сбоку или сзади. Режим NLAW позволяет также эффективно вести огонь и спереди.

Таким образом, оценивая опыт боев на Украине и в Сирии, командование сухопутных войск Германии считает своевременным оснащение войск новыми видами плечевого оружия. Вероятно в 2019 г. можно ожидать конкурса на закупку переносного ракетного комплекса для бундесвера. Кроме того, перед промышленностью поставлена задача по преодолению систем активной защиты танков. Одним из вариантов ее решения стала поступившая на рынок система NLAW, поражающая бронетехника сверху.

По материалам журнала «Europäische Sicherheit & Technik»