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Военное обозрение

Пресса США: Пентагон решил ускорить размещение в Европе новых тактических ядерных авиабомб B61-12

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Источник изображения: topwar.ru

Американское издание Politico пишет о том, что Пентагон принял решение об ускорении процесса размещения модернизированного тактического ядерного оружия в Европе. Речь идёт об авиационных бомбах B61-12, которые ранее уже находились, по крайней мере, на одной из военных баз в Германии в небольшом количестве.

В материале издания говорится, что изначально планировалось поставить авиабомбы с ядерной начинкой в страны Европы весной 2023 года, а теперь в американском военном ведомстве передвинули эти планы на более ранний срок.

Известно, что поставка B61-12 будет осуществлена в ноябре-декабре текущего года, то есть примерно на полгода раньше первоначально озвученных сроков.

Из материала в американской газете:

Это связано с угрозами возможного применения Россией ядерного оружия на Украине, а также с ростом обеспокоенности Запада по поводу необходимости принятия мер по удержанию Москвы от пересечения этой линии.

А в самом Пентагоне отмечают, что модернизация тактического ядерного арсенала в Европе «не связана с конфликтом на Украине».

Действительно, как уже было отмечено, свои тактически ядерные авиабомбы B61-12 США начали (по крайней мере, запланировали) размещать в Европе до 24 февраля 2022 года.

Официальный представитель Минобороны США Патрик Райдер:

Мы не хотим обсуждать детали нашего ядерного арсенала. Мы ведём модернизацию B61 уже несколько лет, чтобы заменить старое оружие на новые B61-12. Процесс никак с Украиной не связан.
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Ядерный щит
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