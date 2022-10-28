WP: призыв конгрессменов США к переговорам с РФ подтвердил слова посла Антонова

Обозреватель газеты The Washington Post Чарльз Лей считает, что предупреждение некоторых республиканцев о том, что они против неограниченной помощи Киеву, показало "двухпартийный скептицизм" к подходу Вашингтона к украинскому кризису

ВАШИНГТОН, 27 октября. /ТАСС/. Публикация обращения группы конгрессменов к американскому президенту Джо Байдену с призывом начать консультации с Россией по ситуации вокруг Украины придала убедительности словам посла РФ в Вашингтоне Анатолия Антонова о заинтересованности некоторых кругов в США в переговорах для определения контуров мирового порядка. Такое мнение выразил обозреватель газеты The Washington Post Чарльз Лейн в комментарии, опубликованном в среду.

Послание Байдену от 30 членов Палаты представителей Конгресса США из числа демократов обнародовали 24 октября. Законодатели призвали президента "дополнить военную и экономическую поддержку, оказанную США Украине, активными дипломатическими мерами, удвоив усилия с целью создания реалистичных условий для прекращения огня", а также предпринять другие шаги, в том числе "вступить в прямые переговоры с Россией". Конгрессмены 25 октября отозвали это письмо. Лидер прогрессивной фракции демократов в нижней палате Прамила Джаяпал, являющаяся одним из авторов послания, уточнила, что оно было составлено "несколько месяцев назад" и опубликовано "помощниками без проверки" со стороны законодателей.

По мнению Лейна, публикация письма и предупреждение некоторых республиканцев о том, что они против неограниченной помощи Киеву, явилось "моментом [проявления] двухпартийного скептицизма" к подходу Вашингтона к украинскому кризису. По мнению обозревателя, который в статье излагает антироссийские взгляды, несмотря на отзыв послания демократов, "ущерб уже нанесен". Как полагает Лейн, "письмо придало убедительности, возможно невольно, заявлению посла России в Вашингтоне Антонова от 21 октября". Обозреватель в связи с этим сетует на то, что "проявление неуверенности членами Конгресса" не способствует желательному для Вашингтона развитию ситуации вокруг Украины.

Как уточняется в публикации, речь идет о высказываниях Антонова в интервью телеканалу "Россия-24". "Нам нужны переговоры, на которых мы должны определить контуры международного порядка. К примеру, если в области военно-политической мне это понятно, то в области экономической очень большие вопросы", - сказал дипломат. Как отметил Антонов, идея обсуждения европейского и мирового будущего "10-12 странами" не нова. "Такая идея существует и в некоторых прогрессивных кругах Соединенных Штатов Америки. О том, что надо думать о новом международном порядке", - добавил он.