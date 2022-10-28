NYT: США могут лишиться единодушия в подходе к Украине как в Конгрессе, так и в Европе

Причинами станут промежуточные выборы и наступление зимы, пишет издание

НЬЮ-ЙОРК, 27 октября. /ТАСС/. Власти США по мере приближения промежуточных выборов в Конгресс и наступления зимы рискуют лишиться единодушия в вопросах, касающихся Украины, как между американскими политиками, так и среди союзников в Европе. С такой оценкой выступила в среду газета The New York Times.

"Консенсус внутри США и среди международных партнеров, который с таким трудом выстраивал [президент США Джо] Байден, в последние дни, кажется, несколько иссяк с приближением промежуточных выборов и холодной европейской зимы", - пишет газета. Разногласия в подходе к украинскому кризису наблюдаются как среди республиканцев, так и среди демократов - однопартийцев Байдена, пишет издание, отмечая, что ранее 30 конгрессменов-демократов направили Байдену письмо с призывом начать переговоры с Россией по ситуации вокруг Украины, которое позднее было отозвано.

По мнению The New York Times, это "стало тревожным сигналом о сложностях, накопившихся по истечении восьми месяцев войны, финансируемой по большей части американскими налогоплательщиками". Среди республиканцев "намечающийся раскол в поддержке нынешней стратегии даже более ярко выражен", указывает газета, напоминая, что ранее лидер республиканского меньшинства Палаты представителей Кевин Маккарти дал понять, что помощь Киеву в случае победы его однопартийцев на предстоящих промежуточных выборах в Конгресс может сократиться.

"По другую сторону океана европейские союзники, готовясь к холодной погоде на фоне того, что Москва контролирует подачу топлива, по-разному оценивают будущую динамику конфликта", - отмечает газета. По ее оценке, некоторые страны, в том числе "Германия, Франция и Италия, уверены, что полномасштабная победа [над РФ] нереалистична, и беспокоятся о том, что Вашингтон не в полной мере понимает, каким образом может закончиться война". "Даже среди союзников, разделяющих взгляды, накапливаются противоречия по вопросам энергии и оборонной стратегии", - считает The New York Times. "Для Байдена, который выстроил широкую коалицию в поддержку своего подхода как дома, так и за рубежом, ближайшие несколько недель могут иметь ключевое значение", - констатирует издание.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Запад после этого ввел против России масштабные санкции и нарастил поставки вооружений Киеву на суммы, исчисляемые миллиардами долларов.