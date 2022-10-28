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ТАСС

Антонов считает, что участие ВС США в боевых действиях на Украине привело бы к катастрофе

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Посол России в США Анатолий Антонов
Посол России в США Анатолий Антонов.
Источник изображения: Антон Новодережкин/ ТАСС

По словам посла РФ в Вашингтоне, Россия не собирается мириться с нарастанием на своих границах военных угроз со стороны Запада

ВАШИНГТОН, 26 октября. /ТАСС/. Участие Вооруженных сил (ВС) США в боевых действиях на Украине привело бы "к катастрофическим последствиям", дальнейшее нагнетание напряженности не отвечает интересам Вашингтона. С таким предупреждением выступил в среду посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя высказывания командиров 101-й воздушно-десантной дивизии Сухопутных войск США о готовности "моментально" подключиться к боям на украинской территории в случае поступления такого приказа.

"Мы уже в официальном порядке обратили внимание высокопоставленных американских чиновников на недопустимость бравурных заявлений армейских командиров США", - отметил дипломат в комментарии для еженедельника Newsweek, распространенном посольством России.

По словам Антонова, Россия не собирается мириться с нарастанием на своих границах военных угроз со стороны Запада. "Мы не намерены мириться с положением вещей, когда на российских рубежах нарастают военные угрозы. Непосредственное участие американских военных в боевых действиях приведет к катастрофическим последствиям. Убежден, что дальнейшее нагнетание обстановки не в интересах Вашингтона", - подчеркнул Антонов.

Как он указал, "Вашингтон все больше вовлекается в конфликт на Украине, превратив территорию страны в поле битвы с Россией". "Несмотря на обеспокоенность местной общественности и призывы ряда законодателей - причем не только со стороны республиканцев, но и демократов, [американская] администрация гнет свою линию. О стремлении нанести нашей стране стратегическое поражение прямо сказано в недавно опубликованной [новой] Стратегии национальной безопасности [США]", - констатировал посол.

В связи с этим он напомнил, что "60 лет назад, в момент острейшей фазы Карибского кризиса", Москва и Вашингтон "вплотную подошли к порогу всеразрушающего конфликта, однако в последний момент успели сделать шаг назад". "Российско-американские связи вновь оказались на дне. Было бы безумием пробивать его дальше в отношениях между крупнейшими ядерными державами", - заявил дипломат.

"Хотя сегодня трудно предугадать, насколько далеко в США готовы пойти в обострении с нами, остается надеяться, что Белый дом и Пентагон все же в состоянии остановиться у опасной черты", - добавил Антонов. 

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