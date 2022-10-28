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ТАСС

Белый дом: США не усматривают подготовки России к применению ядерного оружия на Украине

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Белый дом, Вашингтон, США
Белый дом, Вашингтон, США.
Источник изображения: © Фото : Official White House Photo by Joyce N. Boghosian

События в России и мире. Аналитические публикации. Материалы пресс-конференций. Видео- и фоторепортажи

ВАШИНГТОН, 26 октября. /ТАСС/. Администрация Соединенных Штатов не усматривает никакой подготовки России к потенциальному применению "грязной бомбы" или тактического ядерного оружия на Украине. Об этом заявил в среду координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге для журналистов.

Его попросили прокомментировать утверждения о гипотетической "российской операции под ложным флагом" на территории Украины с применением "грязной бомбы" или тактического ядерного оружия. "Мы не видели никаких признаков того, что Россия готовится применить "грязную бомбу" или, откровенно говоря, применить тактическое ядерное оружие. Это важно понимать", - ответил Кирби. 

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Страны
Россия
США
Украина
Проекты
Ядерный щит
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