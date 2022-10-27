Ответ на ядерный удар. Россия во второй раз за год проверила готовность стратегических сил

В тренировке приняли участие все три компонента российской ядерной триады, по словам главы Минобороны Сергея Шойгу, военные отработали массированный ядерный удар в ответ на возможное аналогичное нападение
МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Российские военные провели в среду тренировку стратегических сил сдерживания, в рамках которой отработали массированный ядерный удар в ответ на возможное аналогичное нападение. Как сообщили в пресс-службе Кремля, все задачи мероприятия выполнены в полном объеме, а все запущенные ракеты достигли целей.
Эта тренировка стала уже второй с начала года - предыдущая состоялась 19 февраля, незадолго до начала специальной военной операции на Украине.
ТАСС собрал основное, что известно об этом мероприятии.
Состав участников
- В тренировке приняли участие все три компонента российской ядерной триады - сухопутный, морской и воздушный. Передвижной грунтовый комплекс "Ярс" с космодрома Плесецк в Архангельской области и атомная подлодка "Тула" (проект 667БДРМ) в Баренцевом море выпустили межконтинентальные баллистические ракеты по полигону Кура на Камчатке. Воздушный компонент был представлен двумя стратегическими бомбардировщиками Ту-95МС, которые применили крылатые ракеты.
- В февральских учениях была задействована аналогичная техника, однако пуск ракеты "Синева" тогда был осуществлен с подлодки "Карелия", однотипной с "Тулой".
- Кроме того, в феврале запускались крылатые ракеты морского и наземного базирования "Калибр" и "Искандер", а также гиперзвуковые "Кинжалы", носителями которых являются модифицированные самолеты МиГ-31, и "Цирконы" (ими оснащаются корабли и в перспективы подводные лодки).
Цели тренировки
- Военные, по словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, отработали "задачи нанесения массированного ядерного удара стратегическими ядерными силами в ответ на ядерный удар противника".
- Основной целью февральских учений, как говорил тогда начальник Генштаба Валерий Герасимов, была отработка действий стратегических наступательных сил "по нанесению гарантированного поражения противнику". Они проводились в два этапа: сначала отрабатывалось применение оружие повышенной потенциальной опасности, а затем - санкционирование и массированное применение ядерного оружия "в ответно-встречном ударе".
Участие президента
- В среду за ходом тренировки из ситуационного центра Кремля наблюдал президент России Владимир Путин. Он принял доклады Шойгу и Герасимова по видеосвязи.
- В феврале глава государства также находился в Кремле, вместе с ним за учениями наблюдал его белорусский коллега Александр Лукашенко.
Учения НАТО
- Тренировка состоялась на фоне ежегодных учений ядерных сил НАТО Steadfast Noon, которые в этом году проходят с 17 по 30 октября. В рамках этих маневров военные альянса отрабатывают нанесение ядерных ударов.
- В этом году штаб учений размещен на авиабазе Кляйне-Брогель в Бельгии, которая является одним из точек размещения американского тактического ядерного оружия в Европе (наряду с Германией, Италией, Нидерландами и Турцией).
- К маневрам альянса привлекаются до 60 самолетов из 14 стран НАТО, включая американские стратегические бомбардировщики B-52. Они задействованы над Северо-Западной Европой - Бельгией, Великобританией и Северным морем