Ответ на ядерный удар. Россия во второй раз за год проверила готовность стратегических сил

В тренировке приняли участие все три компонента российской ядерной триады, по словам главы Минобороны Сергея Шойгу, военные отработали массированный ядерный удар в ответ на возможное аналогичное нападение

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Российские военные провели в среду тренировку стратегических сил сдерживания, в рамках которой отработали массированный ядерный удар в ответ на возможное аналогичное нападение. Как сообщили в пресс-службе Кремля, все задачи мероприятия выполнены в полном объеме, а все запущенные ракеты достигли целей.

Эта тренировка стала уже второй с начала года - предыдущая состоялась 19 февраля, незадолго до начала специальной военной операции на Украине.

ТАСС собрал основное, что известно об этом мероприятии.

Состав участников

В тренировке приняли участие все три компонента российской ядерной триады - сухопутный, морской и воздушный. Передвижной грунтовый комплекс "Ярс" с космодрома Плесецк в Архангельской области и атомная подлодка "Тула" (проект 667БДРМ) в Баренцевом море выпустили межконтинентальные баллистические ракеты по полигону Кура на Камчатке. Воздушный компонент был представлен двумя стратегическими бомбардировщиками Ту-95МС, которые применили крылатые ракеты.

В февральских учениях была задействована аналогичная техника, однако пуск ракеты "Синева" тогда был осуществлен с подлодки "Карелия", однотипной с "Тулой".

Кроме того, в феврале запускались крылатые ракеты морского и наземного базирования "Калибр" и "Искандер", а также гиперзвуковые "Кинжалы", носителями которых являются модифицированные самолеты МиГ-31, и "Цирконы" (ими оснащаются корабли и в перспективы подводные лодки).

Цели тренировки

Военные, по словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, отработали "задачи нанесения массированного ядерного удара стратегическими ядерными силами в ответ на ядерный удар противника".

Основной целью февральских учений, как говорил тогда начальник Генштаба Валерий Герасимов, была отработка действий стратегических наступательных сил "по нанесению гарантированного поражения противнику". Они проводились в два этапа: сначала отрабатывалось применение оружие повышенной потенциальной опасности, а затем - санкционирование и массированное применение ядерного оружия "в ответно-встречном ударе".

Участие президента

В среду за ходом тренировки из ситуационного центра Кремля наблюдал президент России Владимир Путин. Он принял доклады Шойгу и Герасимова по видеосвязи.

В феврале глава государства также находился в Кремле, вместе с ним за учениями наблюдал его белорусский коллега Александр Лукашенко.

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